Sollen künftig die Mitarbeiter in Unternehmen erfahren, was einzelne Beschäftigte verdienen? Wenn es nach den Vorstellungen von Gewerkschafterinnen und der neuen Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl geht, ja. Wenn es nach Vertretern der Wirtschaftskammer geht, nein. Die Offenlegung von Gehältern in Betrieben bleibt damit Zankapfel.

Die Anfang April neu gewählte Vorsitzende der ÖGB-Frauen, Korinna Schumann, unterstützt AK-Präsidentin Renate Anderl bei der Forderung nach einem Ende der „Geheimniskrämerei“ um die Löhne in Firmen. „Es ist uns durchaus bewusst, dass es in Österreich nicht üblich ist, über Löhne und Gehälter zu sprechen“, räumte die Schumann ein. Das dürfe aber nicht als „Ausrede“ dafür dienen, dass Frauen in Österreich „nach wie vor bei der Bezahlung diskriminiert“ werden, meinte sie.

Grund für diese Feststellung der ÖGB-Frauenvorsitzenden ist die Reaktion eines Teils de Wirtschaft. In der Wirtschaftskammer hatte man ablehnend auf die Forderung der AK-Präsisdentin nach einer Art Gehalt-Striptease in den Unternehmen reagiet. Der Vorstoß von Arbeiterkammerpräsidentin Anderl nach einer Offenlegung der Gehälter werde „voll unterstützt“, bekräftigte ÖGB-Frauenchefin Schumann.

Offenlegung innerhalb des Betriebes werden verlangt

Nach wie vor gibt es erhebliche Unterschiede im Durchschnitt zwischen Löhnen der Männer und Frauen. Mangelnde Transparenz trage zu dieser Diskriminierung bei, argumentieren die Gewerkschafterinnen.

Daher sollten Betriebe ab 100 Beschäftigten und auch Länder und Gemeinden als Arbeitgeber Einkommensberichte erstellen müssen, verlangen sie. Andernfalls müsse es „spürbare Sanktionen“, zum Beispiel in Form hoher Geldstrafen geben, erklärte Schumann.

ÖGB und Arbeiterkammer beklagen, dass sich die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen in Österreich in den vergangenen Jahren nur minimal verändert haben. Es sei daher, so betont ÖGB-Frauenchefin Schumann, nun „höchste Zeit“ für eine innerbetriebliche Offenlegung der Bezüge. Wirtschaftsvertreter wenden sich unter anderem mit dem Argument, dass eine solche Offenlegung im Gegensatz zu anderen Ländern – etwa Schweden – nicht üblich ist.