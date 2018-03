Nach Ostern wird Bildungsminister Heinz Faßmann ein Schulpaket dem Ministerrat zum Beschluss vorlegen, wie der NÖN in seinem Ressort bestätigt wird. Darin sind auch neue Regeln für Strafen bei Schulschwänzen enthalten.

Nach drei unberechtigten Fehltagen sollen Strafen ab 110 Euro fällig werden. Für Gewerkschafter und Lehrervertreter in Allgemeinen Bildenden Höheren Schulen (AHS) und Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen (BMHS) ist das allerdings nur ein Ansatzpunkt. Sie haben im Zuge der Begutachtung des Gesetzesentwurfs auch auf das Problem aufmerksam gemacht, dass bei älteren Schülern nicht mehr die Eltern verantwortlich sind, sondern dass auch Begleitmaßnahmen, vor allem mehr Schulpsychologen und Sozialarbeiter in den Schulen notwendig seien.

Viel zu wenig Personal zur Unterstützung

Genau das ist auch der Tenor, den die BMHS-Gewerkschaft, deren Vorsitzender der Niederösterreicher Roland Gangl ist, setzt. Seine Gewerkschaft weise „mit Nachdruck“ darauf hin, dass es an Österreichs Schulen an sogenannten „Supportpersonal“ zur Entlastung der Lehrer im Vergleich zu anderen europäischen Lehrern fehlt, damit sich die Pädagogen auf das Unterrichten konzentrieren können, wird in der Stellungnahme an Bildungsminister Faßmann, die der NÖN vorliegt, festgestellt. Die Lehrergewerkschafter haben in der Vergangenheit aufgezeigt, dass bis zu 13.000 Unterstützungspersonen gemessen am EU-Ausland in Österreich fehlen.

Gangls BMSH-Lehrergewerkschaft argumentiert, dass dadurch Schulpflichtverletzungen, wie das das Schulschwänzen, „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ reduziert werden könnten. Schulpsychologen und Sozialarbeiter könnten in den Schulen tätig werden und damit eine wertvolle Unterstützung für die Lehrer sein, heißt es in der Stellungnahme zu dem Gesetzesentwurf. Bisher sind die Forderungen der Gewerkschafter weitgehend ungehört verhallt.

AHS-Lehrervertreter sehen die gleichen Probleme

Das zweite Hauptproblem sieht Gangl, der aus Neunkirchen stammt, bei den Strafen für nicht mehr schulpflichtige Schüler, die also älter als 15 Jahre sind. Die Konsequenzen für diese Schülergruppe müsse vor einem Beschluss der Regelung noch überdacht werden. Geplant ist, dass die neuen Regeln für das Schulschwänzen bereits ab dem neuen Schuljahr 2018/19 gelten.

Die BMHS-Gewerkschafter stehen auch keineswegs allein auf weiter Flur. Sie bilden vielmehr eine Phalanx mit der Gewerkschaft der AHS-Lehrer. Auch diese drängt auf mehr Schulpsychologen und Sozialarbeiter sowie mehr Personal zur Entlastung der Lehrer. Die AHS-Lehrervertreter machen ebenfalls auf die Problematik der Strafen für Schulschwänzer, die nicht mehr schulpflichtig sind, aufmerksam. Rückendeckung gibt es aber auch von Chef der Arge der Lehrervertreter und Vorsitzenden der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer, dem Oberösterreicher Paul Kimberger.