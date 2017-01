Ich hoffe, Sie haben den Jahreswechsel gut gefeiert, lautstark die neue Zeit begrüßt – mit Raketen und Böllern. Und sicher haben Sie auf das neue Jahr angestoßen. Am Jahresbeginn liegt die Zeit eines ganzen Jahres vor uns. Trotz dieser Zeitfülle wird das Wort „Keine Zeit“ zu den häufigsten Worten im neuen Jahr zählen. Es gibt eine ganze Reihe von Zeitfressern. Einerseits ist es die enorme Mobilität, die uns von einem Ort zum anderen treibt. Dann kommen die „unsozialen Medien“, die uns eine ständige Präsenz abverlangen. Und die Nachrichtenflut aus der ganzen Welt stürzt in Sekundenschnelle auf uns ein. Auffallend ist, das immer mehr Menschen nicht mehr abschalten können. Sie stehen im Sog der Zeit.

Klöster haben einen anderen Umgang mit der Zeit. Selbstverständlich gibt es auch hinter Klostermauern, Stress, Hektik oder auch ein Zeit-tot-Schlagen. Aber zwei Dinge bestimmen unser Leben: Wir leben mit einer langen Geschichte: Unsere Stifte haben 800 oder 900 Jahre auf dem „Buckel“. Das prägt ein Zeit- und Geschichtsbewusstsein. Diese lange Zeitressource mit ihren historischen Wechselfällen prägt uns. Dazu nur ein Beispiel: Auf verschiedenen Gängen unseres Stiftes, in Lapidarien, in Nebenräumen der Kirche usw. sind verschiedene „alte Steine“ angebracht – Grabsteine, Erinnerungssteine usw. Alle diese Epitaphien haben wir jetzt auf dem langen Sakristeigang angebracht. Bei jedem großen Einzug in die Kirche gehen wir an diesen steinernen Zeugen vorbei. Wir bringen unsere Geschichte zum Gottesdienst mit. Das ist Zeit – und Geschichtsbewusstsein.

Noch mehr werden wir durch den Lebens- und Tagesrhythmus geprägt. Dieser Rhythmus ist bestimmt von Zeiten des gemeinsamen Gebetes, der geistlichen Lesung, von Eucharistiefeier, Arbeit und gemeinschaftlichem Leben. Alles soll zu seinem Recht kommen. Das macht das Leben ausgeglichen. Bei diesem Rhythmus geht es nicht bloß um eine gute Zeitverteilung. Der entscheidende Brennpunkt des Lebens ist das Heimfinden zu sich selbst. Beim hl. Augustinus habe ich gelernt, dass der Mensch ein Wesen der Heimkehr ist – Heimkehr zu sich selbst in die eigene Mitte – aber auch zu Gott, der uns näher ist, als wir uns selbst nahe sind. In der eigenen Mitte daheim sein – das macht unser Leben ruhig und gelassen. Da findet Gottesbegegnung statt.

Vor ein paar Jahren hat unser Stift seine Gründung vor 900 Jahren gefeiert. Diesem Jubiläum haben wir das Motto „Zeit und Ewigkeit“ gegeben. Ich habe selber viele Gäste durch das Haus geführt. Spannend war immer die Frage: Was ist Ewigkeit? Ist sie unendliche Zeit? Viel Zeit? Stehen wir in der Zeit mit der Ewigkeit in einer Beziehung? Meine Antwort: Im bewusst und tief gelebten Augenblick berührt man Ewigkeit.

Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr 2017 viele solche Augenblicke! Prosit Neujahr!