Er hat sich mit Spucken und Tritten gegen seine Festnahme gewehrt ( NÖN.at berichtete, siehe hier und unten), seine Angriffe in Rosenburg auf Exekutivbeamte der Polizeiispektion Horn am Mittwoch haben für einen irakischen Asylwerber unmittelbare Konsequenzen.

Der für das Asylwesen zuständige neue Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) ordnete nach dem Vorfall, der in Niederösterreich für Aufsehen gesorgt hat, am heutigen Donnerstag Konsequenzen an. Die zuständige Abteilung sei angewiesen worden, dem Iraker die Grundversorgung zu streichen, teilte der FPÖ-Politiker am Vormittag mit.

Dabei soll es nicht bleiben. Denn der freiheitliche Landesrat kündigte außerdem an, dass der Asylwerber seine Privatunterkunft verlassen muss. Er wird in den kontrollierten Vollzug überstellt. Weiters soll das Verfahren zur Aberkennung der Asylberechtigung nach dem Angriff auf Polizeibeamte beschleunigt werden.

„Wegsperren ist die einzige Möglichkeit“

Waldhäusl ist auch ungehalten, weil von Seiten der Justiz nur mit einer Anzeige auf freiem Fuß gegen den irakischen Asylwerber reagiert werden konnte. Für den FPÖ-Landesrat reicht das bei weitem nicht aus. Er drängt auf eine Gesetzesänderung auf Bundesebene, um mit einer Inhaftierung vorgehen zu können. „Aus meiner Sicht ist das Wegsperren solcher Menschen die einzige Möglichkeit, um unsere Landsleute zu schützen“, meinte Waldhäusl in einer Aussendung.