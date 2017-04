Die Gremien tagten ab der Früh in St. Pölten. Das Präsidium begann schon gegen 9.00 Uhr und damit früher als ursprünglich angekündigt. Der amtierende Landesparteichef Matthias Stadler und sein potenzieller Nachfolger Franz Schnabl marschierten gemeinsam in den Sitzungssaal.

Wortspenden im Vorfeld waren kaum zu erhalten. Einzig Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek äußerte sich: "Ich halte ihn (Schnabl, Anm.) für einen hervorragenden Kandidaten und meine Stimme hat er", sagte sie zum ORF Niederösterreich.

Nach dem Präsidium war ebenfalls noch am Vormittag eine Sitzung des Landesparteivorstands im Niederösterreich-Haus der Partei angesetzt. Zur Pressekonferenz am Nachmittag im Landtagsklub mit der Präsentation Schnabls - dessen Name in der Einladung freilich noch nicht genannt wurde - war auch SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern angesagt.

Schnabl ist inzwischen "St. Pöltner". Er habe in dieser Woche eine Wohnung in der City der NÖ Landeshauptstadt angemietet, sagte er zur APA.