Dass der kalte Winter die Feinstaubbelastung erhöhen wird, war klar. Dementsprechend kam in der Vorwoche der Aufschrei des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), der Maßnahmen fordert, weil bei drei Viertel der Messstellen in Österreich die Tagesgrenzwerte für Feinstaub überschritten worden waren.

In NÖ sei es zu dreimal so vielen Überschreitungen gekommen als im gesamten Jahr 2016. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern – etwa Tirol, Steiermark, Oberösterreich oder Salzburg – wird aber auf Niederösterreichs Autobahnen dennoch kein „Feinstaub-Hunderter“ eingeführt werden.

VP-Umweltlandesrat Stephan Pernkopf: „Umweltpolitik mit Hausverstand.“ | NÖN

VP-Umweltlandesrat Stephan Pernkopf: „Unser Feinstaubpaket wirkt, seit Jahren sinken die Feinstaubwerte. Kluge selektive Maßnahmen wie etwa das Lkw-Fahrverbot für alte Stinker wirken besser und zielgerichteter als Tempo 100 quer über alle Fahrzeugklassen. Das ist Umweltpolitik mit Hausverstand.“

"NÖ verfügt über ein umfangreiches Feinstaubpaket"

Solche gezielte Aktionen sind für Pernkopf etwa die Investition in die E-Mobilität, der Kampf gegen die Ölheizungen. Manfred Brandstätter, Experte für Feinstaub: „Niederösterreich verfügt über ein umfangreiches Feinstaubpaket, das mit dem Umweltbundesamt ausgearbeitet wurde. 110 Maßnahmen werden in allen Bereichen – vom Verkehr, dem Hausbrand, dem Energie- und Industriesektor bis hin zur Landwirtschaft – gesetzt. Eine bedeutende Maßnahme des Programms ist das Fahrverbot für LKWs der Abgasklasse „EURO-II“ in den Feinstaub-Sanierungsgemeinden im Wiener Umland seit dem 1. Jänner 2016. Damit konnte die Feinstaub-Belastung flächendeckend abgesenkt werden.“

Dass jetzt im Jänner die Tagesmittelwerte erhöht waren, ist für Brandstätter kein Grund zur Panik: „Die weitere konsequente Umsetzung von nachhaltigen Maßnahmen des Feinstaubprogramms ist erforderlich, Kurzfristmaßnahmen sind aber nicht notwendig.“

Feinstaubpaket ist seit dem Jahr 2013 in Kraft

In Niederösterreich ist seit dem Jahr 2013 ein umfangreiches Feinstaubpaket in Kraft. 46 Messstellen – vier davon mobil – überwachen rund um die Uhr die Luftqualität im Bundesland. Laut der aktuellen Bundesländer-Luftschadstoffbilanz des Umweltbundesamtes sind die Feinstaubemissionen seit dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2014 in Niederösterreich um über 13 Prozent gesunken. In den kommenden Jahren soll jetzt verstärkt auch auf die Heizungssysteme geschaut werden, um die Luftqualität weiter zu heben. Unter anderem über die ökologische Wohnbauförderung.