Nach 1998 und 2006 übernimmt Österreich ab 1. Juli zum dritten Mal den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Niederösterreich wird vermutlich zwei Tagungsorte stellen, favorisiert werden derzeit Schloss Hof und ein Ort in der Wachau.

Ob und in welcher Form Niederösterreich als Tagungsstandort im Gespräch ist, will Neo-EU-Abgeordneter Lukas Mandl (ÖVP) nicht kommentieren, sehr wohl aber, welche Schwerpunkte auf Österreich als Gastgeberland zukommen: „Sicherheit, Subsidiarität und Südosteuropa als wesentlicher Stabilitätsfaktor für Europa werden die großen Themen sein. Aber natürlich auch die Zukunft der Regionalförderung.“

"Die Regionalförderung muss ein Schwerpunkt der EU-Politik bleiben"

Die ist nur bis 2020 beschlossen, die Verhandlungen über die Neuausrichtung gehen während der österreichischen Ratspräsidentschaft in die Zielgerade. Die Position des Gerasdorfers ist klar: „Die Regionalförderung muss ein Schwerpunkt der EU-Politik bleiben.“ Zugleich sei es aber auch wichtig, klare Bedingungen für Netto-Empfängerländer zu setzen und künftig zu verhindern, dass manche Projekte in diesen Ländern großteils mit EU-Geldern finanziert werden. Die Position Niederösterreichs in Brüssel sei gerade beim Thema Regionalförderung dank Erwin Pröll und Johanna Mikl-Leitner stark: „Niederösterreich hat in Brüssel eine hohe Bekanntheit und sich als verlässliche Plattform für regionalpolitische Interessen in der EU etabliert.“

Mandl, der Ende November vom Landtag in das EU-Parlament wechselte, will helfen, den Zentralismus in Brüssel einzudämmen und Entscheidungen auf lokaler und regionaler Ebene zu stärken. „Es gibt aber auch Bereiche, in denen wir sogar eine stärkere EU brauchen – beispielsweise bei der Sicherheit oder der Digitalisierung.“

Mandls Vision ist die EU als Supermacht des Friedens. Dass es, wie kolportiert, auch seine Vision ist, den Ybbser Otmar Karas als ÖVP-Spitzenkandidaten bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Mai 2019 zu beerben, bestreitet Mandl: „Das stimmt einfach nicht.“