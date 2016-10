Auch die Militärmusik soll von derzeit 20 auf 46 Soldaten aufgestockt werden, gab der burgenländische Militärkommandant Gernot Gasser am Montag bekannt.

In Güssing wurden seit Juni bereits 50 Bewerber aufgenommen, weitere 140 werden gesucht, erläuterte Gasser. In Eisenstadt können sich Interessierte für Jobs als Ausbildner im Zuge des Aufbaus des Jägerbataillons 1 bewerben, rund 140 Personen werden gebraucht.

Voraussetzungen für eine Bewerbung sind ein Höchstalter von 34 Jahren sowie eine abgeschlossene Schulausbildung. Frauen will man besonders ansprechen, Ziel sei es, die Quote von derzeit zwei auf zehn Prozent zu steigern. Bewerber sollen auch über das AMS Burgenland vermittelt werden. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Soldaten im Militärdienst, sagte der Militärkommandant.