Es war eine Äußerung in der ORF-Pressestunde gewesen, die SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid in der Vorwoche in heftige politische Turbulenzen geraten ließ. Sie hatte es der Autonomie der Schulstandorte überantwortet, wie sie es mit den Kreuzen in den Klassenzimmern halten. Was scharfe Reaktionen hervorrief.

Ministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) wollte Scnulkreuze den Direktoren verantworten. | APA/HERBERT NEUBAUER

VP-Klubobmann Klaus Schneeberger: „Es ist befremdlich, dass sich die SPÖ-Ministerin Hammerschmid lieber mit dem Kreuz in den Klassenzimmern beschäftigt, als die geplante Schulreform durchzuziehen.“

ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger: Alleingang bei der Mindestsicherung im November-Landtag. | Franz Baldauf, Baldauf

Schneeberger verwies auf das NÖ Pflichtschulgesetz, das vorsieht, dass in allen Klassenräumen jener Pflichtschulen, an denen die Mehrzahl der Schüler einem christlichen Religionsbekenntnis angehört, ein Kreuz anzubringen ist. „Das ist wichtig und wird auch weiterhin festen Bestand haben, denn das Kreuz steht für Respekt, Akzeptanz und ein gemeinsames friedliches Miteinander. Besonders in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche, in denen sich die Struktur der Gesellschaft massiv verändert, gilt es, noch intensiver unsere Werte, Traditionen und Bräuche zu leben“, so der Klubobmann.

Das Anbringen von Kreuzen in den Schulen ist im Religionsunterrichtsgesetz geregelt und auch im Konkordat, dem völkerrechtlichen Vertrag zwischen dem Vatikan und Österreich verankert. Darin ist auch festgehalten, dass „eine Änderung dieses Zustands nicht ohne Einvernehmen mit dem Heiligen Stuhl“ stattfinden wird.

Rückzieher aus dem Bildungsministerium

Aus dem Bildungsministerium kam dann auch noch in der Vorwoche ein Rückzieher. Die Ministerin sehe keinen Grund, an den gesetzlichen Bestimmungen über das Anbringen von Schulkreuzen in den Klassenzimmern etwas zu ändern. Die geltenden Regelungen hätten sich bewährt, daran werde nicht gerüttelt. So die Presseabteilung des Ministeriums.

Für Bischof Klaus Küng ist das Kreuz ein Zeichen der Liebe und Hoffnung. | ERICH MARSCHIK

Seitens der katholischen Kirche wurde diese Debatte natürlich auch genau verfolgt. St. Pöltens Diözesanbischof Klaus Küng zur NÖN: „In Zeiten, in denen es darum geht, Zuflucht zu geben und selbst Heimat zu sein, ist das Kreuz ein unverwechselbares Zeichen der Liebe und der Hoffnung. Wenn man es weglässt, entsteht nicht Neu-tralität, sondern Leere und Verunsicherung.“