Dass bei der österreichischen Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember Wahlbeobachter der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) im Einsatz sein werden, ist nichts Besonderes. Selbst bei der amerikanischen Präsidentenwahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump werden am 8. November OSZE-Beobachter unterwegs sein. Darunter der St. Pöltner SPÖ-Nationalratsabgeordnete Anton Heinzl.

Am 8. November muss sich die USA zwischen Hillary Clinton und Donald Trump entscheiden | APA

Für ihn ist es der erste Einsatz in den USA, wobei dieses Wahl-Abenteuer am 4. November mit dem Flug nach Washington beginnt. Danach gibt es Einführungen zur Wahl, wobei die Wahlbeobachter mit Medien und Vertretern der beiden Parteien zusammentreffen. Dann geht es nach Florida, wo das Einsatzgebiet von Anton Heinzl und dem oberösterreichischen FPÖ-Parlamentarier Roman Haider festgelegt ist. Heinzl: „Wir werden weniger in Städten wie Miami als in den ländlichen Gebieten unterwegs sein.

Dass der Republikaner Donald Trump bereits im Vorfeld eine Wahlanfechtung angekündigt hat, falls die Demokratin Hillary Clinton gewinnt, verleiht dem Einsatz Brisanz. Heinzl: „Als Wahlbeobachter ist man streng darauf fixiert, unparteiisch zu sein.“ Politisch sieht er Donald Trump als Gefahr für die Demokratie und den Weltfrieden.