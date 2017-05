Irgendwie wird man derzeit den Eindruck nicht los, dass einige Akteure in der Innenpolitik unter eklatanten Wahrnehmungsstörungen ihre Außenwirksamkeit betreffend leiden. Eine – sicher unvollständige – Auflistung der vergangenen Wochen: Die Grünen liefern sich einen Showdown mit ihrer Jugendorganisation; rote Spindoktoren setzen bei Pizzazustellversuchen des Kanzlers ein wenig zu sehr auf Inszenierung; die Wiener Grünen zerfleischen sich wegen eines Bauprojekts und verraten ihr ehernes Prinzip Basisdemokratie; die Wiener SPÖ inszeniert eine innerparteiliche Tragödie in mehreren Akten, bei der am Ende alle verwundet auf der Parteitagsbühne liegen bleiben; der Bundespräsident leistet sich mit einem naiven Kopftuch-Sager einen ersten schweren Schnitzer. Und zuletzt: Die ÖVP blamiert sich (wieder einmal) mit einem vor schlichten Inhalten strotzenden Wahlkampfknigge gegen SP-Chef Christian Kern – der nimmt’s zwar mit Humor, dafür protestieren die eigenen Landesparteien.

In der Auflistung fehlt mit der FPÖ eine Partei. Sie scheint nach ebenfalls unglücklichen Aktionen zu Jahresbeginn ihr Erfolgsmodell wieder entdeckt zu haben: das süße politische Nichtstun. Über die eigenen Kanäle kommuniziert man zwar weiter brav mit den Zielgruppen, aber mediale Aufreger lässt man aktuell aus. Das ist auch richtig so. Denn auch wenn manche der erwähnten Entwicklungen passiert sind, andere wurden bewusst herbeigeführt. Die Initiatoren von Broschüren und fragwürdigen Inszenierungen verweisen dann gern darauf, dass ihre Aktionen jedenfalls Aufmerksamkeit generieren. Das ist in der Politik schon sehr viel. Allerdings darf man sich schon auch fragen, welche Art der Aufmerksamkeit da produziert wird. Denn wenn man sich lächerlich macht (ÖVP-Broschüre) oder Gefahr läuft, als „unecht“ rüberzukommen (etwa als Pizzazusteller), landet man schnell in der Krisenkommunikation.

Und so nebenbei fragen sich wohl auch viele in der Bevölkerung, ob wir nicht andere Baustellen haben, um die man sich kümmern könnte. In der Bildungsreformdebatte geht’s grad wieder ein paar Schritte zurück. Vergangene Woche wurden zudem eklatante Missstände in der Pflege offenbar. Vielleicht möchten manche Akteure ihre Energieschübe neu justieren?