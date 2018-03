Niederösterreich ist Taktgeber in der österreichischen Bildungspolitik. Der von der ÖVP nominierte Bildungsminister Heinz Faßmann spricht sich in einem Interview für die „Presse am Sonntag“ für ein eigenes Aufnahmeverfahren für Volksschüler beim Umstieg in die Allgemein Bildende Höhere Schule (AHS) aus: „Ich bin für ein objektives Verfahren.“

Zuvor hatte Niederösterreichs Bildungsdirektor Johann Heuras ein Ausleseverfahren bei Volksschülern angeregt, weil derzeit zu viele Schüler in die AHS wechseln, wo ein Teil dann überfordert ist.

Wie Heuras tritt auch Bildungsminister Faßmann gegen ein „punktuellen Stichtagstest“ als Aufnahmekriterium für die Gymnasien ein, sondern für einen „Aufnahmeprozess“, in den neben den Volksschulnoten auch die Prüfungen für die Bildungsstandards einbezogen werden. Damit präzisiert der zuständige Bildungsminister erstmals die Pläne für ein Eingangsverfahren, die im ÖVP-FPÖ-Koalitionspakt festgeschrieben sind.

Schützenhilfe für Lehre

Mit einem solchen Aufnahmeverfahren würde auf den Umstand reagiert, dass viele Eltern ihre Kinder lieber in einer höheren Schule, vorrangig an einer AHS, sehen als in einer Neuen Mittelschule (NMS), den früheren Hauptschulen. Diesen eilt vor allem im großstädtischen Bereich ein schlechter Ruf mit vielen Ausländerkindern, die Defizite in Deutsch haben, voraus.

Gleichzeitig käme die Bildungspolitik damit den Wünschen der Wirtschaftskammer und ihres Präsidenten Christoph Leitl (ÖVP) entgegen. Denn die Gymnasien nehmen viele Jugendliche auf, die eigentlich für einen Lehrberuf dringend gebräucht würden.