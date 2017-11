Laut Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf haben sich in NÖ sämtliche der 500 realisierten Hochwasserschutzprojekte seit 2002 bewährt. Besonders auch jenes in Ybbs an der Donau beim Jahrhunderthochwasser 2013.

