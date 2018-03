"So wahr mir Gott helfe": Niederösterreichs Landeshauptfrau in der Hofburg

Begleitet von ihrer Familie, Freunden und ÖVP-Parteifreunden kam Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Freitag zur Angelobung in die Hofburg nach Wien. Wenige Minuten nach 11 Uhr nahm ihr Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer sichtlich amikalen Atmosphäre das Gelöbnis für ihr Amt ab.

"Ich gelobe", erklärte Niederösterreichs Landeshauptfrau bereits zum zweiten Mal nach ihrer Premiere als Nachfolgerin von Erwin Pröll im April 2017 im Maria-Theresien-Zimmer der Präsidentschaftskanzlei. Nachsatz Mikl-Leitners am Freitag vor Van der Bellen: "So wahr mir Gott helfe."

Grosse Begleiterschar

Mit dabei waren in der Hofburg Mikl-Leitners Mutter, ihre ältere Tochter Anna sowie weitere Familienmitglieder. Gekommen waren neben Freunden auch der erst am Donnerstag aus dem Amt geschiedene langjährige NÖ-Landtagspräsident Hans Penz, Niederösterreichs ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger und ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Es war jedenfalls eine der größten Gästescharen bei solchen Angelobungen von Landeshauptleuten in der Hofburg.