Donnerstag/Freitag, 27./28. April

Nervosität steigt. Nicht nur in Wien, sondern auch in der verfassungsmäßig eigentlich gar nicht existenten Landeshauptleutekonferenz geht das Neuwahlgespenst heftig um. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP), der momentan den Vorsitz führt, lässt aufhorchen: Die Wochen bis Juni seien entscheidend, er warne „vor einem Scheitern der Regierung“, es müssten Ergebnisse her, „ansonsten weiß ohnehin jeder, was los ist“, denn vorgezogene Nationalratswahlen im Herbst seien dann unvermeidlich.

Samstag, 29. April

Vatikanisches „Paket“. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen beendete Papst Franziskus seinen zweitägigen Besuch in Ägypten. Zurück im Vatikan werde er – so hört man – wichtige Personalentscheidungen auch für Österreich auf den Weg bringen. Erstens: Innsbruck erwartet seit Anfang 2016 einen neuen Oberhirten in der Nachfolge von Bischof Manfred Scheuer, der damals nach Linz versetzt wurde. Zweitens: St. Pöltens Bischof Klaus Küng vollendet bald das zweite Jahr seiner „Verlängerung.“ Er hatte im September 2015 dem Papst seinen zum 75. Geburtstag fälligen Rücktritt angeboten, der auch „nunc pro tunc“ („jetzt für später“) angenommen worden war. Nunmehr ist im Vatikan für Pfingsten von einer möglichen „Paketlösung Innsbruck/St. Pölten“ die Rede.

Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, Nuntius in Österreich: Termine des Ministerrats bereits erfragt. | APA

Vielleicht in einer noch viel spektakuläreren Variante: Der Konflikt zwischen dem Chef der Glaubenskongregation, dem deutschen Gerhard Kardinal Müller und Papst Franziskus spitzt sich immer mehr zu – womit die Berufung von Kardinal Christoph Schönborn in den Vatikan in den Blickpunkt rückt. Schönborn stehe beim Pontifex an oberster Stelle für die Nachfolge Müllers, heißt es in Rom. Wie auch immer, es gibt ein starkes Indiz, dass offenbar Entscheidendes bevorsteht: Bereits vor Ostern hatte, wie der Wiener Ballhausplatz bestätigt, der Botschafter des Papstes in Österreich, Nuntius Peter Stephan Zurbriggen, um Bekanntgabe der Ministerrats-Termine gebeten. Denn gemäß dem Konkordat muss die Bundesregierung vom Vatikan über die Berufung neuer Bischöfe informiert werden und auch ihre Zustimmung geben.

Montag, 1. Mai

„G’schminkte Leich’ ...“ Es blieb Wiens FPÖ-Chef Johann Gudenus vorbehalten, diese Geschmacklosigkeit den am 1. Mai auf dem Wiener Rathausplatz überraschend disziplinierten Genossen und deren Chef, dem mit nur 77 Prozent beim Landesparteitag wiedergewählten Michael Häupl, vorzuwerfen. Allerdings: Die Grobheit der FPÖ hat Hintergründe: SP-Bundeskanzler Christian Kern und Häupl erklärten unter tosendem Applaus, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache weder die Schlüssel des Bundeskanzleramtes noch die des Wiener Rathauses zu überlassen. Tage zuvor tönte Kärntens SPÖ-Chef Peter Kaiser indes ganz anders.

Dieser hat als Chef jener SP-Arbeitsgruppe, die das künftige Verhältnis zu den Blauen mittels eines „Kriterienkatalogs“ klärt, zuletzt Unerhörtes ausgesprochen: „Weg mit dem alten roten Dogmatismus, nie eine Zusammenarbeit bzw. Koalition mit der FPÖ eingehen zu dürfen!“ Fazit: Was Burgenlands Landeschef Hans Niessl schon längst lebt, wird in Wien strikt abgelehnt. Vor allem taktisch, als letzter Kitt für die schwer angeschlagene Wiener Landespartei.