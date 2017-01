Im Fokus stehen dabei u.a. Sicherheit und Asyl. In einer Aussendung kündigten die Freiheitlichen eine Serie an Anfragen an, die "den gesamten Förderdschungel im Asyl- und Integrationsbereich durchleuchten" soll.

Kritisiert wurde u.a. fehlende Transparenz bei Förderungen für Asyl- und Integrationseinrichtungen. Im Bereich Landwirtschaft zählt eine gerechte Preispolitik für Bauern zu den Forderungen der FPÖ.