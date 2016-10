Europas Regionen sind hellhöriger geworden. Angesichts der Herausforderungen wie Brexit, Flüchtlingspolitik oder Terrorismus könnte das EU-Budget ab dem Jahr 2020 weniger Geld für die Entwicklung in den Regionen enthalten. Deshalb hat NÖ erneut eine Initiative gestartet, um Entschlossenheit zu zeigen. 337 Regionen, Städte, Gemeinden und interregionale Organisationen – 71 Prozent der EU-Bevölkerung sind da vertreten – haben sich dem angeschlossen und Erklärungen unterschrieben. In einem Buch gebunden wurden diese der EU-Kommissarin Corina Cretu von Pröll in Brüssel überreicht. „Die EU muss erkennen, nur starke Regionen bedeuten auch ein starkes Europa“, so der Landeshauptmann.

Diese Initiative hatte es auch schon 2010 gegeben. Damals schlossen sich 208 Regionen an, um für das Regionalgeld in der EU-Budget-Periode bis 2020 zu kämpfen. Der Unterschied zu diesmal: Die Rahmenbedingungen haben sich verschlechtert. Das wurde auch bei der vorwöchigen Konferenz in Brüssel deutlich, die wegen der Initiative aus NÖ im Ausschuss der Regionen einberufen worden war.

„Starke Regionen sind der Schlüssel, um zu zeigen, dass die Europäische Union etwas Positives ist.“

Landeshauptmann Pröll

Erwin Pröll machte dort in seinem Eingangsstatement klar, warum die Regionen geschlossen auftreten müssen: „Starke Regionen sind der Schlüssel, um zu zeigen, dass die Europäische Union etwas Positives ist.“ Da würde den Menschen der Nutzen der EU näher gebracht.

Weitere Redner machten deutlich, dass die Regionen aufpassen müssten, dass sie nicht unter die Räder kommen. Am deutlichsten und emotionellsten Raffaele Cattaneo, Präsident des Regionalrates der Lombardei. Er kritisierte scharf EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, weil dieser in seiner großen Rede zu Europa mit keinem Wort die Regionen erwähnt hatte. Cattaneo: „Die Regionen brauchen eine starke Stimme.“ Oder Benjamin- Immanuel Hoff (Partei Die Linke), Minister für EU-Angelegenheiten im deutschen Thüringen, der anmerkte, dass diese Initiative über Parteigrenzen hinweg funktioniere. Er bedankte sich bei Landeshauptmann Pröll, dass er es geschafft habe, „eine noch größere Koalition der Willigen zu schmieden“.

Die feierliche Übergabe der Bücher mit den unterzeichneten Erklärungen fand schließlich in der bayerischen Residenz in Brüssel statt. Der Einzug der Regionen erfolgte hinter den Fahnen von NÖ und Bayern.

Zum Thema

Europäische Kohäsionspolitik. Die Europäische Union verfolgt eine Politik zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts (Kohäsion). Ziel ist eine harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes. Die EU-Kohäsionspolitik bzw. -Regionalpolitik richtet sich dabei an alle Regionen und Städte in der Europäischen Union, um die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, das Wirtschaftswachstum, eine nachhaltige Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität der EU-Bürger zu fördern.

EU-Budget für die Regionen. In der laufenden Finanzperiode bis 2020 sind im Budget der EU 351,8 Milliarden Euro für die Entwicklung der Regionen vorgesehen. Das sind rund 33 Prozent des gesamten EU-Budgets. Projekte, die aus diesem Topf gefördert werden, müssen national auch noch kofinanziert werden.

Bisherige Initiativen. Startschuss für den Vorläufer der derzeitigen Initiative war bereits im Jahr 2010. Damals hatte Landeshauptmann Erwin Pröll erstmals Regionen hinter sich versammelt, um das Geld für die aktuelle Finanzperiode sicher zu stellen. Damals standen 208 Regionen-Partner hinter der Initiative.

Heimischer Anteil. Aus dem Fördertopf erhält Österreich in dieser Periode (2014 bis 2020) rund 1,2 Milliarden Euro. Darunter 72 Millionen für die Übergangsregion Burgenland, 906 Millionen für die übrigen Länder. NÖ erhält in dieser Periode 161,6 Millionen Euro.