Steuerreform, neue Gewerbeordnung, einfachere Betriebsanlagengenehmigungen. An einigen Wirtschaftsschrauben hat die Bundesregierung bereits gedreht. Der Initiative „Der österreichische Mittelstand“ ist das dennoch viel zu wenig. Sie fordert einen Schub für den Wirtschaftsstandort. Sprecher Günther Stummvoll: „Die Verbesserungsvorschläge sind alle da, die liegen in den Ministerien, die liegen im Bundeskanzleramt, die liegen im Parlament in Form von Rechnungshofberichten.“

Der ehemalige Waldviertler ÖVP-Nationalratsabgeordnete wird nicht müde, die Regierung und die Sozialpartner zum Handeln zu zwingen. Die Initiative, die sich im Zuge der großen Debatte um Vermögenssteuern gefunden hat, ist einflussreich. Rund ein Dutzend Verbände, Institutionen oder Kammern stehen dahinter. Etwa die Land&Forst-Betriebe, der Chef, der Niederösterreicher Felix Montecuccoli.

"Wir haben ein irrsinniges Potenzial"

Seine Motivation: „Wir sind deswegen zusammen, weil wir die gleichen Probleme haben, weil wir uns nicht mehr rühren können.“ Nachsatz: „Wir haben in Niederösterreich ein irrsinniges Potenzial an unternehmerischer Kreativität. Als Start-up funktioniert es noch, dann erreichen die Firmen eine gewisse Größenordnung und verfangen sich schließlich in einem Netz von Überregulierungen. Das ist, wie wenn man beim Skifahren im Fangnetz landet.“

Die Forderungen reichen von Entbürokratisierung bis zu einer Entrümpelung des Steuerrechts, neuen Ansätzen beim Arbeitsrecht, der Einführung eines Normenrates für Deregulierung etc. Stummvoll: „Österreich muss wieder unter die Top 10 in Europa.“ Und: „Wenn wir unseren Lebensstandard, wenn wir unsere Sozialstandards aufrecht erhalten wollen, dann müssen wir Wertschöpfung machen, nicht mit chinesischem Spielzeug handeln.“

Neue Ansätze für die Sozialpartnerschaft

Wobei der Initiative klar ist, dass sich auch die Sozialpartnerschaft neu aufstellen muss. Stummvoll: „Was wir brauchen, wäre eine Standortpartnerschaft. Die Sozialpartnerschaft hat Jahrzehnte funktioniert. Es war eine Verteilungspartnerschaft. Jetzt bräuchten wir ein Einschwören auf das gemeinsame Ziel, bei der Konkurrenzfähigkeit wieder unter die Top 10 zu kommen.“

Günther Stummvoll | Erich Marschik

Den Sozialstaat kippen will man nicht. Aber:: „Unsere Definition von sozial lautet: Sozial ist nicht, wer verteilt oder umverteilt, sozial ist der, der dafür sorgt, dass es einen Wohlstand zum Verteilen gibt“, so Felix Montecuccoli. Was Günther Stummvoll zur Gänze unterstreicht: „Wir müssen uns den Sozialstaat in Zukunft auch leisten können. Deswegen brauchen wir kreative Unternehmen, die Gewinne machen und daraus in Österreich ihre Steuern bezahlen.“