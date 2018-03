Österreichs Exekutive sucht dringend neues Personal. Bei einer Rekruting-Kampagne, die von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Freitag in Wels vorgestellt wurde, werden dabei auch ungewöhnliche Wege beschritten, um Junge zur Polizei zu locken. So wird das Rekrutierungsteam künftig auch bei großen Sportveranstaltungen mit einem Stand vertreten sein: etwa beim Hahnenkamm-Weltcup-Ski-Rennen in Kitzbühel ebenso wie beim Formel-1-Rennen in der Steiermark oder beim Erzberg-Rodeo.

Insgesamt wurden zur Aufstockung der Polizei von der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung 2000 zusätzliche Ausbildungsstellen und 2100 neue Planstellen bei der Exekutive bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode 2022 vereinbart. Als Werbeträger werden bei der neuen Kampagne auch Spitzen- und Profisportler, die im Polizeidienst stehen, eingesetzt. Grund ist auch, dass bei der Exekutive in den kommenden Jahren eine Pensionierungswelle bevorsteht.

Von Werner Franz bis Conny Hütter

Insgesamt werden fünf Topsportler der Polizei als Testimonials eingesetzt. Es sind dies die Weltcup-Ski-Rennläufer Max Franz und Conny Hütter, der Snowboarder Andreas Prommegger, der Biathlon-Topmann Julian Eberhard sowie der Tiroler Rodel-Olympiasieger David Gleirscher. Jedenfalls sollen besonders junge, sportliche, motivierte Bewerber ab 18 Jahren angesprochen werden.

Neue Form bei Tests

Viele Bewerber bei der Polizei haben allerdings in der Vergangenheit die Tests nicht geschafft, vor allem wegen Problemen beim Deutschtest. Diese Prüfungen werden künftig anders gestaltet, ein persönliches Gespräch wird dabei mit im Fokus stehen. Das Aufnahmeverfahren soll demnach effizienter und transparenter sein und auf wenige Tage verkürzt werden. Außerdem werden die Teilnehmer rasch nach dem Ende des schriftlichen Aufnahmetests informiert, ob sie die Kriterien und damit den Eintritt in die Ausbildung geschafft haben. Seitens des Innenministeriums wird aber versichert, dass die Qualität der Aufnahmetest dadurch nicht reduziert werde.