Rund 9000 Asylwerber waren zuletzt in Niederösterreich in der Grundversorgung untergebracht, knapp 60.000 waren es österreichweit. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will nun mit zwei Maßnahmen die Zahl der Asylwerber weiter reduzieren: die Liste sicherer Herkunftsländer, bei denen seltener Asyl gewährt wird, wird ausgeweitet – etwa um die Ukraine. Außerdem soll künftig rascher schon nach eineinhalb oder zwei Jahren statt bisher drei Jahren überprüft werden, ob im Heimatland überhaupt noch ein Asylgrund vorliegt.

Am kommenden Aschermittwoch wird die verlängerte Liste der sicheren Herkunftsländer für Asylsuchende dem Ministerrat vorgelegt. Im Interview mit der Austria Presseagentur kündigte Innenminister Kickl am Sonntag an, dass neben der Ukraine künftig auch Länder wie Armenien und Benin in die Verordnung über sichere Herkunftsländer aufgenommen werden.

Kommen Flüchtlinge aus derartigen Ländern nach Österreich, kann das Verfahren einfacher und schneller durchgeführt werden. Kickl erwartet sich vor allem eine „starke Signalwirkung“. Im Klartext: Menschen aus diesen Staaten sollen von vorneherein wissen, dass sie in Österreich nicht mehr so leicht Asyl erhalten werden. Bei weiteren Ländern, wie etwa Kasachstan oder Turkmenistan, soll eine Überprüfung erfolgen, ob sie auf diese Herkunftsliste kommen.

Künftig Asyl auf Zeit kürzer?

Die zweite Einschränkung betrifft das sogenannte Asyl auf Zeit. Der Innenminister will prüfen, ob künftig nicht bereits rasch automatisch von Österreichs Behörden geprüft wird, ob Asylgründe im Heimatland der Flüchtenden noch vorliegen.