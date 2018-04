In die Debatte um ein gesetzliches Verbot von Kopftüchern in Kindergärten und Volksschulen lässt jetzt Niederösterreichs SPÖ-Landeschef Vizelandeshauptmann Franz Schnabl aufhorchen. Er fordert ein Gesamtpaket für die Integration von Ausländerkindern in Abstimmung mit den Bundesländern. Das Paket müsse in sogenannten 15-a-Vereinbarungen mit den Ländern fixiert werden.

Dies sei Voraussetzung für die Zustimmung der SPÖ auf Bundesebene zu einem Kopftuchverbot. ÖVP und FPÖ brauchen für Verfassungsänderungen die Zustimmung von SPÖ oder Neos.

Die türkis-blaue Bundesregierung hat sich darauf festgelegt, dass Bildungsminister Heinz Faßmann bis zu den heurigen Sommerferien einen Gesetzesentwurf für ein Kinderschutzgesetz, in dem das Kopftuchverbot für Mädchen bis zum Alter von 10 Jahren verankert wird, vorlegt. Der Minister wird für die heikle Frage auch ein Rechtsgutachten einholen. Experten meinen, dass für ein Kopftuchverbot in den Volksschulen eine einfachgesetzliche Regelung im Parlament ausreicht. Dafür wäre die Zustimmung der Opposition nicht notwendig.

Länder spielen entscheidende Rolle bei den Kindergärten

Bei einem Kopftuchverbot in den Kindergärten sieht die Sache jedoch anders aus. Denn Kindergärten fallen in die Zuständigkeit der Bundesländer, weshalb eine Verfassungsänderung und damit die Zustimmung einer Oppositionspartei zur türkis-blauen Mehrheit im Parlament notwendig wäre. Genau bei diesem Punkt hakt Niederösterreichs SPÖ-Chef Schnabl mit seinen Bedingungen für ein verbessertes Integrationsangebot ein.

Grundsätzlich stellte Schnabl via Aussendung klar: „Die SPÖ lehnt es ab, wenn Mädchen im Kindergarten und in der Volksschule Kopftuch tragen.“ Kinder sollten sich keine Gedanken machen müssen, ob ihr Verhalten religiösen Grundsätzen entspricht.

Gleichzeitig kritisierte der niederösterreichische SPÖ-Chef jedoch, dass die Bundesregierung die Herausforderungen bei der Integration ignoriere. Im Zuge des Budgets werden sogar weniger Mittel für die Integration auch im Schulwesen zur Verfügung gestellt. Die ÖVP-FPÖ-Koalition müsse daher auf Kürzungen beim Integrationspaket verzichten, fordert Schnabl.

„Keine populistischen Einzelforderungen“

Für Schnabl ist dies ebenso wie die Einführung eines zweiten Gratiskindergartenjahres und der Ausbau der Ganztagsschulen eine absolute Notwendigkeit. Von der Bundesregierung verlange man daher ernst gemeinte Verhandlungen über ein Maßnahmenpaket und „nicht populistische Einzelforderungen“, meinte er in Anspielung auf das Kopftuchverbot. Innerhalb der SPÖ ist in Österreich vor allem in der Wiener Landespartei ein Kopftuchverbot umstritten, nur ein Teil der Funktionäre ist dafür.