Die türkis-blaue Bundesregierung möchte künftig Flüchtlinge in Österreich nur noch in staatlichen Unterkünften beherbergen.

Für Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist es jedoch vorrangig, dass Asylwerber, die bleiben dürfen, so schnell wie möglich integriert werden. Im Interview mit der „Presse“ stellt Mikl-Leitner klar: „Da sind kleine Quartiere von Vorteil“. „Selbstverständlich“ kämen dafür auch private Quartiere in Frage, betonte Niederösterreichs Landeschefin.

Während sich Niederösterreichs FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer im Wahlkampf für die Landtagswahl am kommenden Sonntag auch für die Unterbringung von Flüchtlingen in Containerdörfern ausgesprochen hat, erteilt dem die ÖVP-Spitzenkandidatin und Landeschefin eine klare Absage. Sie sieht sich dabei auch durch die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung in ihrer Linie unterstützt. Auch diese habe, so Mikl-Leitner, inzwischen klargestellt, dass Großquartiere nicht kommen. Das sei ihr „wichtig“, erklärte Mikl-Leitner.

Situation entspannt

Zuvor hatte Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) bereits offen mit Protesten gedroht, sollten in seinem Bundesland Großquartiere für Asylwerber geplant seien. Die Diskussion war von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) angeheizt worden, der sich dafür ausgesprochen hatte, Flüchtlinge „konzentriert“ unterzubringen, was diesem wegen der Wortwahl sofort massive Kritik eingebracht hatte.

Insgesamt hat sich die Situation bei der Unterbringung der Asylwerber nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in der zweiten Jahreshälfte 2015 und im Jahr 2016 deutlich entspannt. In Niederösterreich sind Flüchtlingsquartiere geschlossen worden, die Zahl der Flüchtlinge ist auf rund 9000 zurückgegangen gegenüber ursprünglich rund 15.000.