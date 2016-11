Das politische Erdbeben in der ÖVP hat sich rasch wieder beruhigt. Verärgert über eine Aussage von Nationalratsklubobmann Reinhold Lopatka in Richtung Unterstützung des FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer hatte ÖVP-Bundesparteiobmann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner in einem Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten dazu veranlasst, seinem Klubobmann Illoyalität vorzuwerfen. Verbunden mit der Ankündigung, dass es ein klärendes Vier-Augen-Gespräch geben werde - mit offenem Ausgang.

"Wir werden massiv für ihn eintreten"

Hans Rädler

Im Parlamentsklub hat diese Ansage für große Verärgerung gesorgt. Noch am Vormittag erklärten sich die VP-Nationalratsabgeordneten aus Niederösterreich mit Reinhold Lopatka solidarisch. Deren Sprecher Hans Rädler aus Bad Erlach: „Der niederösterreichische Parlamentsklub steht geschlossen hinter unserem Klubobmann und wird sich entsprechend äußern. Wir werden massiv für ihn eintreten, auch wenn es zu einer Zerreißprobe kommt.“

Zu der Zerreißprobe ist es nicht mehr gekommen, weil es das „klärende Gespräch“ bereits heute, Montag, gegeben hatte. Danach hieß es in einer Aussendung, dass die Irritationen ausgeräumt sind. Lopatka steht zu seiner Hofer-Aussage, bedauerte aber, das getan zu haben, ohne seinen Bundesparteiobmann zu informieren. Seine Aussage wird nun als „persönliche Präferenz“ gewertet.

Verhinderte Solidarität das Politbeben?

Hans Rädler ist überzeugt, dass auch das entschiedene Eintreten der Parlamentarier aus NÖ dazu beigetragen haben, dass das politische Erdbeben nicht stattgefunden hat. Nachsatz: „Aber es sind meist die Nachbeben, die ein Gebäude letztendlich zum Einsturz bringen.“

Am Mittwoch erklärte NÖ-Klubchef Klaus Schneeberger, dass er Norbert Hofer für wählbar hält.