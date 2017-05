NÖN: Sie sind seit Freitag designierter SPNÖ-Parteichef. Wie waren die ersten Tage in der neuen Funktion mit Fackelumzug und Maiaufmarsch?

Franz Schnabl: Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Das hat sich im Vorfeld schon abgezeichnet und das freut mich. Der Unterschied ist, dass aus einer 70-Stunden-Arbeitswoche eine 120-Stunden-Arbeitswoche wird. Die Termine vom ersten Tag an hören nicht auf.

Warum tut man sich das dann an, wenn man so wie Sie in der Privatwirtschaft als Manager erfolgreich ist?

Schnabl: Das ist eine Frage, ob man sich engagieren will. Ich habe mich mein ganzes Leben engagiert. Bei der Sozialistischen Jugend, bei der Gewerkschaft und ehrenamtlich beim Samariterbund. Sich für andere Menschen und deren Anliegen einzusetzen mache ich seit 40 Jahren. Jetzt habe ich die Gelegenheit, mich für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher einzusetzen. Ich denke, das ist eine schöne Aufgabe.

Sie haben angekündigt, mit der SPÖ eine bestimmende Partei in Niederösterreich werden zu wollen. Heißt das, Platz zwei und die Absolute der ÖVP brechen, oder haben Sie höhere Ziele?

Schnabl: Mein Ziel ist, dass wir die richtigen Themen ansprechen, über diese Themen die Menschen erreichen und so die Politik in Niederösterreich bestimmen. Als Wahlziel gilt: Die absolute Mehrheit der ÖVP muss weg. Alles andere zu definieren wäre jetzt noch zu früh.

Die Zeit ist zwar noch sehr kurz, aber spüren Sie so etwas wie Aufbruchsstimmung in der Partei?

Schnabl: Ich spüre, dass es viele Hoffnungen und Erwartungen gibt. Die haben in Niederösterreich nach dem Abgang von Erwin Pröll aber alle Parteien.

Niederösterreich ist hinter Wien jenes Bundesland mit den zweitmeisten SPÖ-Mitgliedern. Wie viele sind es aktuell genau?

Schnabl: Ich kenne die Zahl, will sie aber nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob die Partei diese Zahlen veröffentlicht. Ich will es aber so halten wie beim Samariterbund. Dort konnten wir die Mitgliederzahl um das Dreifache steigern. Mein Ziel ist daher auch für die SPÖ ein deutlicher Zuwachs bei den Mitgliedern, die bereit sind mitzuarbeiten.