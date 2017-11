NÖN: Lebenslanges Lernen ist oft nur so eine Floskel. Wie wird dieses Motto in Niederösterreich mit Leben befüllt?

Karl Wilfing: Vor fünf Jahren wurde dafür ganz bewusst das Forum Erwachsenenbildung (FEN) gegründet. Dort haben wir alle Erwachsenenbildungsorganisationen, die wir in NÖ haben, unter ein Dach gestellt. Zum einen, um Synergien zu nutzen und zum anderen den Menschen im Internet unter www.bildungsberatung-noe.at zu zeigen, was angeboten wird.

Welche Rolle spielen bei der Wissensvermittlung die Büchereien?

Wilfing: Wir haben derzeit 265 Büchereien in NÖ. Deshalb wurde versucht, diese auch intensiv in diese Weiterbildungsschiene einzubinden. Neben dem „Forum Erwachsenenbildung“ haben wir auch den „Treffpunkt Bibliothek“ gegründet. Hier ist ein Netzwerk mit eigenen Regionalbetreuern aufgebaut worden, wo Kontakte gepflegt werden oder zu Meetings geladen wird. Was uns dabei geholfen hat, ist, dass wir auch die Bildungsgemeinderäte in den Gemeinden geschaffen haben, die nachdenken, welche Weiterbildungsmöglichkeiten in den Gemeinden geschaffen werden sollten.

Geht das Lesen in Zeiten von Internet und Social Media zurück?

Wilfing: Überhaupt nicht. Die Anzahl der Nutzer, die sich in Niederösterreich zumindest einmal ein Buch ausgeborgt haben, ist in den letzten drei Jahren von 74.000 auf 99.000 gestiegen. Heuer knacken wir die 100.000-Grenze.

Am Freitag findet erstmals eine „Lange Nacht der Weiterbildung“ statt. Was kann man da erwarten?

Wilfing: Wir wollen das Thema noch stärker in den Mittelpunkt rücken, um der Bevölkerung zu zeigen, wie wichtig Weiterbildung ist. Lebenslanges Lernen muss faktisch gelebt werden. Je gebildeter man ist, desto besser kann man zwischen „Fake News“ und den realen Dingen des Lebens unterscheiden. Deshalb sind vor allem demokratiepolitisch diese vielen Weiterbildungsmöglichkeiten für uns ganz entscheidend.

Wie viele Menschen nehmen die Angebote der Erwachsenenbildung in Anspruch?

Wilfing: Über das FEN wurden im Jahr 30.000 Kurse angeboten, die 740.000 Teilnehmer besucht haben. Da ist von Wifi, Bfi bis hin zu den religiösen Erwachsenenbildungseinrichtungen alles zusammengefasst. 2.500 Teilnehmer konnten ihre Grundkompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen nachholen. 641 Personen haben mit dem Programm den Pflichtschulabschluss nachgemacht.

www.lndw.at