NÖN: Im Budget 2017 sind für das Verteidigungsministerium um 246 Millionen Euro mehr veranschlagt als im Vorjahr. Die Zeit des Sparens ist vorbei. War die Vorfreude auf die fünftägige Leistungsschau des Bundesheeres zum Nationalfeiertag in dieser Woche größer denn je?

Martin Jawurek: Ja es ist unheimlich positiv. Dafür sind einige Komponenten verantwortlich. Zum einen war es der Spätsommer des Vorjahres (Anm.: Flüchtlingskrise), als die Bevölkerung klar gesehen hat, dass sie sich auf das Bundesheer verlassen kann. Darauf folgte die politische Entwicklung, als im Nationalrat mit den Stimmen aller Parteien beschlossen wurde, den Sparkurs beim Bundesheer zu überdenken und neu zu beurteilen. Schließlich kam heuer zu Jahresbeginn der neue schlagkräftige Minister Hans-Peter Doskozil und nun das Budget. Die Reform ist jetzt sehr rasch gegangen. Wir sehen bereits die ersten Früchte.

Alleine in die Infrastruktur werden bis zum Jahr 2020 500 Millionen Euro investiert. Wie viel davon wird in Niederösterreich verbaut?

Das lässt sich schwer herunterbrechen. Aber wir haben alleine im Vorjahr 38 Mio. Euro für Sanierungen, Neubauten und Instandsetzung investiert. Jetzt starten wir mit einem großen Projekt. Noch im Dezember erfolgt nun tatsächlich der Spatenstich für den Ausbau bei den Melker Pionieren mit einem Gesamtvolumen von 30 Mio. Euro. Weiters wird in der Kaserne Mautern und im Jägerbataillon 12 in Amstetten, das am 1. Oktober wieder an das Militärkommando zurückgegeben wurde, saniert.

Parallel dazu startet das Heer eine Personaloffensive. 9.800 Jobs werden bundesweit bis 2020 geschaffen Was bedeutet das für NÖ?

In Niederösterreich werden in jedem Verband Berufssoldaten angeworben. Zum Beispiel gibt es in Amstetten noch keinen Kaderpräsenzverband. Dort wird bis 2020 eine ganze Kompanie neu aufgestellt. Nächstes Jahr ist das Ziel ein ganzer Zug mit 40 neuen Soldaten. Die Aufnahme wird ganz eng mit den Baumaßnahmen abgestimmt, denn wenn wir junges Kaderpersonal werben wollen, hat es Anrecht auf eine adäquate Unterkunft. Mit Acht- oder 16-Mann-Zimmern kann man heute niemand begeistern.

Zudem wird die Hesserkaserne in St. Pölten neben Klagenfurt einer der zwei Standorte für die neuen Kompanien der Militärpolizei. Das sind 88 Arbeitsplätze für St. Pölten. Für uns ist das ein Vorteil, weil wir damit hier rasch verfügbare Kräfte haben.

Welche Maßnahme der Rekrutierung setzen Sie dafür?

Wir werben aktiv in den Schulen. Und wir haben ein Projekt, dass wir in Amstetten erstmals erprobt haben. Wir laden alle Stellungspflichtigen ein Jahr vorher zu Informationsveranstaltungen ein. Dabei können die Leute die Praxis sehen. Außerdem wollen wir die Stellungsstraße interessanter gestalten. Diese wird baulich verändert. Auch neue Geräte kommen. Zusätzlich haben wir ein Experiment gestartet: Da wir die Stellung nach Ortschaften machen, laden wir die jeweils nahegelegenen Verbände ein, sich bei der Stellung mit Gerät und Personal zu präsentieren.

Da haben die Jugendlichen dann die Möglichkeit, mit den jungen Unteroffizieren zu sprechen, die tatsächlich im Einsatz sind. So wollen wir ein wenig das verstaubte Image wegbringen. Damit sehen die jungen Menschen, was das Österreichische Bundesheer leistet.

Wie schwierig war es, die eigenen Leute zu motivieren, nachdem das Bundesheer jahrelang quasi totgespart wurde?

Ich sage das bei den Kaderbesprechungen immer folgendermaßen. Das, was vor dem 1. Jänner war, das fällt unter Kriegsgeschichte. Jetzt müssen wir alle gemeinsam nach vorne schauen. Jeder von uns ist Werbeträger. Und die Masse hat jetzt Fahrt aufgenommen. Man merkt einen Schwung in der Armee, aber auch in der Bevölkerung. Man sagt, mit dem Minister geht es wieder vorwärts.

Diesen Schwung gilt es, jetzt aufzunehmen. Das machen wir jetzt mit den Marketing- und Personaloffensiven, wo wir komplett umgestellt haben. Früher wollten wir die Leute nur kurz bei uns haben, jetzt bieten wir eine lebenslange Karriere an und arbeiten dabei auch mit höheren Einstiegsgehältern. Bei uns kann man vom Piloten bis zum Panzerfahrer alles werden.

Was sind in Zukunft die Kernaufgaben des Bundesheeres?

Hauptaufgabe ist die militärische Landesverteidigung. Wesentlich ist dabei der Schutz der kritischen Infrastruktur in Kombination mit einem möglichen Terroralarm. Auch der sicherheitspolitische Assistenzeinsatz für das Innenministerium gehört dazu, wie das Szenario in Annaberg gezeigt hat. Und natürlich der Katastrophenschutz. Wir können jederzeit 12.500 Mann bereitstellen.

Auf gleicher Höhe zu den Inlandseinsätzen stehen unsere Auslandseinsätze. Damit schaffen wir Frieden und akzeptable Lebensbedingungen in diesen Ländern. Nur so können wir das Problem der Migrationsströme in den Griff bekommen.

Sie sind seit April als Nachfolger von Rudolf Striedinger mit der Führung des Militärkommandos NÖ betraut. Wann kommt die fixe Installation im Amt?

Termin gibt es noch keinen. Ich gehe aber davon aus, dass es heuer noch erfolgen wird.

Details zu den Plänen beim Bundesheer in NÖ

Aktuelle Situation: Alle Verkaufsvorhaben von Kasernen in NÖ wurden eingestellt. Dafür hat das Militärkommando NÖ mit dem Jägerbataillon 12 in Amstetten einen zusätzlichen Verband zurückbekommen. Bis 2020 werden beim Bundesheer insgesamt 9.800 Jobs geschaffen. Konkret will das Ministerium in den kommenden vier Jahren 3.800 Berufssoldaten(innen) neu aufnehmen. Dazu kommen bis zu 1.400 Pensionsabgänge, die neu besetzt werden sollen. Etwa 300 Zeitsoldaten können zudem jährlich nachbesetzt werden.

Bauvorhaben in NÖ:

‣ Noch im Dezember 2016 erfolgt der Spatenstich in der Birago-Kaserne Melk, wo um 30 Mio. Euro ein neuer Garagentrakt, Lagerhallen und Werkstätten bei den Pionieren entstehen.

‣ Ausbau und Sanierung der Unterkünfte in der Raab-Kaserne Mautern um 3 Mio. Euro sowie weitere Bauvorhaben.

Weitere Pläne in NÖ:

‣ Die drei militärischen Service-Zentren werden mit Jahreswechsel dem Militärkommando unterstellt. Dann sind die Instandsetzung und der Baubereich in einer Hand und werden von St. Pölten aus koordiniert.

‣ Niederösterreich wird Basis der Milizausbildung in NÖ, um das Kommando „Schnelle Einsätze“ zu entlasten.

‣ Der Truppenübungsplatz Allentsteig ist in einer Transformation zu einem Gefechtübungszentrum.