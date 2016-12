NÖN: Wir stehen am Ende jenes Jahres, das für Sie einen großen Einschnitt gebracht hat. Sie sind von der Landespolitik in den Bund, in das Innenministerium, gewechselt. Wie hat sich Ihr Leben dadurch verändert?

Wolfgang Sobotka: Man muss als Minister wesentlich konzentrierter sein, weil jedes Wort, jede Formulierung hat eine Vielzahl von Auswirkungen, erzeugt zumindest eine Vielzahl von Reaktionen. Der Parlamentarismus ist ein anderer wie auf Landesebene, weil er in der Ausschussarbeit intensiver, geforderter ist – aber deswegen nicht effizienter. Für mich hat sich noch geändert, dass ich längere Anreisezeiten habe nach Wien als wie zuvor nach St. Pölten, weil ich weiterhin ein Waidhofner bleibe und gerne dort lebe.

Ist man als Minister mehr unterwegs als in der Landespolitik?

Sobotka: Das hält sich ziemlich die Waage. Die Arbeit eines Ministers unterscheidet sich natürlich von einem Landesrat. Ich bin aber auch in der Bundesregierung ein Föderalist. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Entscheidungen möglichst wohnortnah zu fallen haben, in den Gemeinden, in den Ländern. Im Hinblick auf Europa sind die Regionen ein Zukunftsmodell, weniger die Nationalstaaten. Diese haben natürlich ihre Aufgaben, das ist keine Frage. Aber die politische Umsetzungskraft liegt in den Regionen. Das ist auch gut so. Wir sehen das auch in unserem Ministerium. Das Rückgrat unserer polizeilichen Arbeit sind die Landespolizeidirektionen. Die strategische Steuerung erfolgt im Ministerium, aber immer nur im Einvernehmen mit den Leuten vor Ort.

Was waren die größten Herausforderungen dieser Monate? Die Wahlwiederholung und Wahlverschiebung bei der Bundespräsidentenwahl? Immerhin gab es da erste Rücktrittsaufforderungen.

Sobotka : Das ist ein bisschen anders als im Land. Ich bin aber mit solchen politischen Querelen auch früher immer wieder konfrontiert gewesen. Die größte Herausforderung war aber sicherlich die Immigrationspro-blematik. Daraus ergeben sich viele nachfolgende Problematiken, wie etwa, die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen.

Sie gelten in Wien als der Hardliner in der Regierung. Sehen Sie das genauso?

Sobotka: Ich habe mich mit solchen Bezeichnungen schon in Niederösterreich identifizieren können. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es so wäre. Ich empfinde mich als jenen, der, wenn er A sagt, auch B sagt. Wenn er etwas sagt, das auch so meint. Leute, die in der Politik Verantwortung tragen, etwas ankündigen, das dann aber nicht machen, die haben keinen Bestand. Davon hat die Bevölkerung restlos genug.

Die Herausforderung, das Umsetzen von Vorhaben war im Land nicht so schwierig wie im Bund?

Sobotka: Es war nicht leichter, es war anders. Auf beiden Ebenen muss man einen sehr beharrlichen Weg gehen, um Themen, die man für notwendig hält, zur Umsetzung zu bringen. Die Werkzeuge sind jeweils anders, aber ich würde es auf Landesebene primär nicht als leichter bezeichnen. Etwas umzusetzen, heißt ja, Leute zu überzeugen, nicht bloß, etwas anzuordnen.

Noch zum Flüchtlingsthema: Die Obergrenze von 37.500 Asylwerbern wird heuer nicht erreicht. Was war ausschlaggebend?

Sobotka: Wesentlich war die Schließung der Westbalkanroute, die Außenminister Kurz und meine Vorgängerin Mikl-Leitner vorbereitet haben. Es war die konsequente Arbeit des Bundesamtes für Asyl. Es war auch, dass sich die Meinung in der EU bezüglich des Schutzes der Außengrenzen und der Registrierung geändert hat. Nicht zuletzt war es aber auch der Umstand, dass wir vor Ort vehement kommunziert haben, dass es nicht der Weg nach Europa sein kann, sich Kriminellen, sprich den Schleppern, anzuvertrauen.

Aus Niederösterreich haben Sie ein Thema in die Bundesregierung mitgenommen, die Reform der Mindestsicherung. Wie sehen Sie das Ergebnis? Vor allem, weil es keine Bundeslösung gibt.

Sobotka: Es freut mich enorm, dass Niederösterreich den Weg, den der NÖAAB vorgezeichnet hat, jetzt umsetzt. Dadurch ist die Frage des Sozialmissbrauchs, des Ausnützens des Systems, nicht mehr möglich. Ich verstehe aber nicht, warum die Bundes-SPÖ in den Personen von Sozialminister Stöger und Kanzler Kern, der das Scheitern einer bundeseinheitlichen Regelung letztlich zu verantworten hat, sich dem nicht anschließen konnte.

Und die Kritik, dass eine christlich-soziale Partei wie die ÖVP diese Verschärfungen macht?

Sobotka: Gerade von einer christlich-sozialen Partei muss so ein Thema kommen. So eine Partei hat nicht mit der Gießkanne zu agieren, sondern muss allen das anbieten, was bestmöglich ihr Potenzial zur Entfaltung bringt. Schon gar nicht kann sie sich mit der Idee anfreunden, dass sich Leute auf dem Rücken anderer zurücklehnen.