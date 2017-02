NÖN: Da heißt es, die Zeiten der absoluten Mehrheiten sind vorbei, und dann schaffen Sie mit der ÖVP in Waidhofen/Ybbs mehr als 60 Prozent und holen die Absolute mit dem Zugewinn von sechs Mandaten zurück. Mit welchem Gefühl geht man da ins Rathaus?

Werner Krammer: Es ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass so viele Waidhofnerinnen und Waidhofner hinter uns und unserer Arbeit stehen. Aber es ist auch genauso viel Verantwortung und ein klarer Auftrag weiterzuarbeiten. Darauf und darüber freue ich mich sehr.

Was ist das Geheimnis dieses Erfolges?

Krammer: Das kann man nicht so sagen. Ich habe Freude bei dem, was ich tue. Es ist mir wichtig, die Menschen einzubinden in unsere Vorhaben und Projekte – und nicht irgendetwas von oben herab zu entscheiden, ohne die Meinungen aller Beteiligten zu kennen. Die Menschen, die hier leben und sich einbringen, sind es, die diese Stadt so besonders machen – ich will sie dazu ermutigen, aktiv mitzugestalten.

Worin unterscheidet sich Ihr Stil von jenem Ihres Vorgängers Wolfgang Mair, dem Sie vor über zwei Jahren im Amt gefolgt sind?

Krammer: Uns unterscheidet manches, aber wir haben auch Gemeinsamkeiten. Andere Zeiten bauchen oft wieder andere Personen. Ich bin Wolfgang Mair sehr dankbar, dass er mir so einen reibungslosen Übergang ermöglicht hat, um mich in das Amt einzufinden.

Wie werden Sie nun, ausgestattet mit der Absoluten, die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien im Gemeinderat anlegen?

Krammer: Die Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. Es gibt viele Punkte, wo wir uns einig sind. Vielleicht gibt es auch ein Kooperationsabkommen mit allen Fraktionen.

Was sind Ihre Ziele für die kommende Periode?

Krammer: Von einem Areal auf der Zell, dem Bene-Areal – das zurzeit mit der Alpenland gemeinsam entwickelt wird, bis zu unserem Herzstück, der Innenstadt. Stichworte sind auch der Neubau von Sporthalle, Bezirksgericht, Sicherheitszentrum. Nebenbei arbeiten wir an einem sogenannten Zukunftscampus – etwas völlig Neues.

Haben Sie einen Tipp für die Landes-ÖVP, die im kommenden Jahr ihre absolute Mehrheit im Land verteidigen will?

Krammer: Weiterarbeiten bis zum Schluss – und dann mit Freude und Motivation wahlkämpfen. Aber das alles brauche ich der Landes-ÖVP nicht zu sagen, dort gibt es ebenso nur vollen Einsatz – und das wissen die Leute auch zu schätzen.