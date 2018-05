In Niederösterreich hat schon funktioniert, was der aus Klosterneuburg stammenden neuen Vorsitzenden der Jungen Generation in der SPÖ (JG) als ein Schwerpunkt vorschwebt: Claudia O’Brien möchte speziell in kleineren Städten und Gemeinden ganz gezielt neue JG-Gruppen aufbauen. In Fischamend, Tulln und Zistersdorf hat das bereits geklappt, wie die JG-Chefin im Gespräch mit der NÖN erzählt.

In den Bezirken Korneuburg und Gänserndorf sollen weitere folgen. Die jungen Sozialdemokraten wollen damit außerhalb der Großstädte stärker werden.

Zugute kommt O’Brien dabei, wie sie erläutert, ein anderer Umstand. Die 29jährige, die in Wien-Alsergrund SPÖ-Bezirksrätin ist, möchte nach der Übernahme des JG-Vorsitzes von der Niederösterreicherin Katharina Kucharowits, ein Gegenmodell zur schwarz-blauen Bundesregierung propagieren. „Sehr viele junge Menschen wollen sich engagieren“, schildert sie ihre Eindrücke. Das habe wie schon im Jahr 2000 beim Amtsantritt von Schwarz-Blau mit der jetzigen Bundesregierung mit Bundeskanzler ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Vizekanzler FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache zu tun.

Abgabe auf leerstehende Wohnungen und neues Universalmietrecht

Inhaltlich stehen für Claudia O’Brien, die nach wie vor meist alle zwei Wochen in ihre Heimatstadt Klosterneuburg kommt, zwei Themen im Vordergrund: leistbares Wohnen gerade für junge Menschen und Mobilität und Verkehr. Ihrer Ansicht nach gehen dabei die von der Bundesregierung angekündigten Aktivitäten, mehr günstiges Eigentum zu schaffen, an der Realität der meisten jungen Menschen vorbei. Weil sich gerade diese Gruppe Eigentumswohnungen gar nicht leisten können.

„Es braucht leistbaren Wohnraum“, soviel steht für die neue JG-Vorsitzende fest. Das solle mit einem „5x5-Modell“ bewerkstelligt werden. Dieses Modell sieht vor, dass für junge Menschen fünf Jahre lang die Wohnungsmiete maximal fünf Euro pro Quadratmeter betragen soll.

Außerdem drängt O’Brien weiter auf eine sogenannte Leerstandsabgabe. Demnach soll eine eigene Abgabe fällig werden, wenn eine Wohnung leer bleibt, statt sie tatsächlich zu nutzen. Damit werde das Wohnraumangebot erhöht.

Beim Verkehr soll auch auf Nacht-Linien nicht vergessen werden

Darüber hinaus bleibe ein neues Universalmietrecht das Ziel. Dabei soll vor allem das komplizierte System mit Zuschlägen zur Miete beseitigt werden. Das Ziel leistbares Wohnen „ist nach wie vor unsere Hauptaufgabe“, betont die Vorsitzende der Jung-Sozialdemokraten. Neben der JG gibt es noch die von der Burgenländerin Julia Herr geführte Sozialistische Jugend (SJ), die Jusos, als eigene rote Jugendorganisation.

Was das Thema Mobilität und Verkehr betrifft, so geht es dabei um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Daneben sind ihr auch Fragen wichtig, die für Jugendliche etwa in Niederösterreich Probleme darstellen. Das betreffe beispielsweise den Ausbau von Nacht-Linien.