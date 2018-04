In der Debatte um die Einführung eines Kopftuchverbotes für Kinder bis zum zehnten Lebensjahr durch die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung sah sich Islamforscher Ednan Aslan auf einmal in einer ungewollten Rolle. Er war von Politik und Journalisten gefragt worden, was dazu im Koran stehe.

„Es werden die Religionspädagogen als Mufti der Nation entdeckt“, sagte Aslan ironisch vor Sozialexperten und Vertretern von Pensionskassen und Sozialversicherung.

Seine Warnung, dass man sich so vom Koran in einer Frage abhängig mache, folgte umgehend. Die Bedeutung der Religion für die Integration sei seit den 80er Jahren ignoriert worden, heute werde sie neu entdeckt, meinte er.

Schauplatz seines Befundes war das Benediktinerstift im steirischen St. Lambrecht, wo am Donnerstag mit Vorträgen zu Demografie und Migration die dreitägige Denkwerkstatt St. Lambrecht unter dem Generalmotto „Strukturen – Strukturbrüche, Leben in Veränderung“ zu Ende ging. Spätestens seit 2015 Zig-Tausende Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind, prägt die Frage der Religion und damit des Islam auch die öffentliche Debatte. Man könne den Diskurs „als Hindernis oder als Chance“ wahrnehmen, betonte der Religionsforscher: „Religion kann auch der erste Schritt zur Integration sein.“

Wie der Islam den Integrationsprozess erschwert

Aslan nahm als negatives Beispiel auf die jüngste Aufregung um Kinder in Uniformen und mit türkischen Fahnen in einer Moschee in Wien-Brigittenau Bezug. Dort habe durch eine Nationalisierung und eine „Ethnisierung des Islam“ stattgefunden. „Durch diese Ethnisierung wird der Prozess der Integration erschwert“, beklagte der Wissenschaftler der Uni Wien.

Mit Verweis auf eine Studie in Graz räumte Aslan auch mit einer Art Irrglaube auf, wonach Bildung automatisch eine bessere Grundlage für Integration bilde. In Graz wiesen Tschetschenen die besten Hochschulabschlüsse auf. Das müsse aber nicht die beste Voraussetzung für Integration sein. Jüngere Flüchtlinge würden in Moscheen viel mehr beten als Menschen über 40 Jahren.

Migranten sollte der Weg in die gewiesen werden

Aslan sah gerade dort die Politik gefordert, indem sie Migranten durch diese Communities den Weg in die Mitte der Gesellschaft weise. Mehr noch: für ihn ist die Politik „verpflichtet“, solche Communities zu fördern, um diese Menschen auf eine pluralistische Gesellschaft vorzubereiten.

Bildungspolitik als Hebel für Sozialpolitik

„Bin ich der Hüter meines Bruders?“ Mit einem Bibel-Zitat eröffnete Stefan Wallner, Kommunikationschef der Erste Group und Ex-Bundesgeschäftsführer der Grünen seinen Beitrag zu Zukunftsvertrauen und der Frage von Verantwortung und Solidarität. Wo es nun soziale Brüche gebe? Bildungspolitik sei Sozialpolitik und „wahrscheinlich das mächtigste Instrument der Sozialpolitik“, stellte Wallner mit Nachdruck fest. Dabei sei wiederum der Kindergarten das wichtigste Instrument.

"Das ist ein bisschen wie Drogen"

Die Politik tue sich immer schwerer, „Zukunftssicherheit zu geben“. Dabei werde immer mehr für innere Sicherheit ausgegeben, um das Unsicherheitsgefühl, das Politik selbst erzeuge, zu beseitigen. Aber, so Wallners ernüchternder Befund: „Das ist ein bisschen wie Drogen. Das löst nicht den Kern des Problems.“ Daher müsse die Droge erhöht werden. Mehr oder minder versteckte Kritik an der türkis-blauen Regierung, aber auch an einer Politik wie jener von US-Präsident Donald Trump war dabei offenkundig.

Wie komme man nun zu einer „positiven Zukunftsorientierung“, wenn im politischen Bereich sogar noch „Brandbeschleuniger“ die Angst steigerten? In dieser Debatte gebe es auf beiden Seiten Gruppen von „Extremisten“, kritisierte Wallner: „Wir beginnen in dieser Debatte eine progressive politische Mitte zu verlieren.“ Ob jemand der Hüter seines Bruders sei, wiederholte er die Eingangsfrage. „Die Frage werden wir nicht los“, prophezeite Wallner.

"Ist das eine Überforderung des Landes?"

Zuvor hatte bereits Peter Wesely vom Verein Wirtschaft für Integration eine Art Abrechnung mit der Integrations-und Zuwanderungspolitik vor dem Hintergrund von rund 88.000 Asylwerbern im Jahr 2015 vorgenommen. Im türkis-blauen Regierungsprogramm habe zumindest er kein Wort der Wertschätzung für die Leistung von Zuwanderer für Wissenschaft und Universitäten gefunden., bemängelte er. Derzeit seien 40.000 Asylwerber in der Grundversorgung. Wesely: „Ist das eine Überforderung des Landes?“

Jegliches Verständnis fehlte ihm dafür, dass sogar Lehrlinge aus Betrieben geholt und abgeschoben werden. Dabei bräuchten Österreichs Unternehmen dringend Fachkräfte. Die Rot-Weiß-Rot-Karte für geordnete Zuwanderung könne man dafür einsetzen. Bitterer Nachsatz: „Der politische Wille fehlt!“

Die Dauersorge um die Fachkräfte

Einen anderen Aspekt hatte am Freitag zu Beginn Doris Palz, Geschäftsführerin von Great place to work, beleuchtet: den rasanten Wandel für Mitarbeiter von Betrieben Auch sie unterstrich die große Bedeutung zufriedener Arbeitnehmer in einer Firma, gerade in Zeiten, wo gut qualifizierte Arbeitskräfte Mangelware sind. „Fachkräfte sind das, was unsere Unternehmen benötigen“, betonte die Unternehmensberaterin. Gleichzeitig fühlten sich aber 71 Prozent gering oder gar nicht dem Unternehmen verbunden.