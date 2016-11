NÖN: Sind Sie mit dem Ergebnis des Finanzausgleichs zufrieden?

Mikl-Leitner: In Summe: Ja. Wir haben beispielsweise Erleichterungen für die Familien beschlossen. Der Spitalskostenbeitrag für Kinder wird ersatzlos gestrichen. Das entlastet vor allem Familien mit chronisch kranken Kindern. Und für die Pflege jener Menschen, die dem Ende ihres Lebens entgegengehen – also dem Hospiz- und Palliativbereich –, stehen in Zukunft jährlich 18 Millionen Euro zur Verfügung.

Ist es also mehr als bloß ein Kompromiss?

Jede erfolgreiche Verhandlung mündet in einem Kompromiss. Das ist per se ja nichts Schlechtes, sondern zeigt nur, dass man letztlich zueinanderfindet. Und wenn alle Beteiligten zufrieden sind, dann ist das schon einmal ein verlässliches Zeichen dafür, dass ein gutes Ergebnis zustande gebracht wurde. Aber es gibt schon auch noch Bereiche, wo es mehr Mut zur Verbesserung braucht.

Was ist der größte Fortschritt im Abkommen?

Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, dass die Finanzierung der Gesundheit und Pflege für die Menschen sichergestellt ist. Die Spitalskosten für die Kinder sind gestrichen und Hospiz- und Palliativversorgung werden finanziert. Und noch etwas: Es wurde die Tür zur Steuerhoheit der Länder geöffnet. Das das öffnet für uns den Weg in Richtung Schweizer Modell.

Woran muss also unbedingt noch weiter gearbeitet werden?

Die Steuerhoheit ist gleichzeitig auch der Punkt, an dem in Zukunft noch am meisten zu arbeiten sein wird. Steuerhoheit für die Länder hört sich zunächst für viele nicht sehr spannend an. Dabei geht es aber um nicht weniger als eine echte Bundesstaatsreform. Das heißt: Echter Föderalismus nach dem Schweizer Modell. Die Schweiz hat rund 18 Jahre an ihrer Bundesstaatsreform inklusive Steuerhoheit gearbeitet. Wenn man aus deren Erfahrung lernt, dann kann man sehr viel Zeit sparen. Klar ist, dass es in Niederösterreich damit zu keiner Mehrbelastung für die Steuerzahler kommt. Im Gegenteil, man schafft damit mehr Möglichkeiten, den Standort Niederösterreich attraktiv zu gestalten.