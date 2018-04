Der kurzfristig wegen einer Blutvergiftung notwendig gewordene Spitalsaufenthalt von Justizminister Josef Moser hat am Mittwoch in Wien Spekulationen angeheizt, dass der Ressortchef auch politisch angeschlagen sei und deswegen sein Rückzug nach der Rückkehr von Bundeskanzler ÖVP-Chef Sebastian Kurz möglich sei. In seinem Büro wurde auf Anfrage der NÖN derlei Gerüchte mit Nachdruck vom Tisch gewischt: "Rücktritt ist kein Thema“, wurde versichert.

Moser muss noch Beobachtung im Krankenhaus bleiben, Wie lange, das war am Mittwochnachmittag noch offen.

Strache allein bei Gespräch mit Richtervertretern

Für diese Woche wurden vorsorglich alle Termine des Justizministers abgesagt. Das ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Denn nicht nur bei den parlamentarischen Beratungen in den Ausschüssen über das Budget fehlt Moser damit.

Er hätte morgen, Donnerstag, auch an einer Aussprache mit der wegen der Sparpläne aufgebrachten Richtervereinigungspräsidentin Sabine Matejka teilnehmen sollen. Statt dessen wird nunmehr der für den öffentlichen Dienst zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache die erbosten Richtervereinigung als Regierungsmitglied allein statt gemeinsam mit Moser empfangen.

Der Justizminister war zuletzt unter Beschuss der Präsidenten der vier Oberlandesgerichte in Österreich sowie der Richtervereinigung geraten. Der Grund war, dass Planstellen in der Justiz abgebaut werden sollen.

Strache hatte darauf versichert, dass genügend Personal zur Verfügung gestellt werden und in spitzer Form dem Justizminister die Schuld für den Unmut der Justizvertreter zugeschoben. Eine Erklärung des Vizekanzlers, dass über das Justizbudget noch nachverhandelt werde, hat Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) prompt abgelehnt.

Gespräche über Sonderaufgaben

Es soll aber dennoch Gespräche geben, wie der NÖN im Büro von Justizminister Moser erklärt wird. Was das trotz der Absage Lögers geht? Am Grundbedarf, der mit dem vereinbarten Justizbudget abgedeckt wird, soll auch nicht mehr gerüttelt werden.

Allerdings wird auf eine Zusage verwiesen, dass über Mehrkosten aufgrund zusätzlicher, neuer Aufgabe aufgrund der gesetzlichen Vorgaben noch geredet werden. Dabei geht es unter anderem um baulich notwendige Maßnahmen wegen des aufwendigeren sogenannten Maßnahmenvollzugs, um die ausreichende medizinische Versorgung von Häftlingen, um höhere Kosten für Übersetzen oder Maßnahmen zur Digitalisierung.

Eine ähnliche Lösung gibt es auch zwischen Finanz- und Verteidigungsministerium für zusätzlich notwendige Investitionen. Darüber laufen Gespräche zwischen beiden Ressorts. Allerdings dürften die zusätzlichen Mittel voraussichtlich erst 2020 – etwa für die Luftraumüberwachung – locker gemacht werden. Im Parlament liegt derzeit hingegen das Doppelbudget 2018/19, das kommende Woche im Plenum des Nationalrats beschlossen wird.