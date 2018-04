Sebastian Kurz tut es. Heinz-Christian Strache tut es. Auch die meisten Regierungsmitglieder tun es. Von Bundeskanzler und Vizekanzler abwärts wird seit dem Amtsantritt der türkis-blauen Bundesregierung im Dezember 2017, also vor gut 100 Tagen, beteuert, dass ÖVP und FPÖ keine neuen Steuern einführen und Steuern nicht erhöhen.

Tatsache ist allerdings, dass die Koalition der Bevölkerung Jahr für Jahr mehr Geld abknöpft. Mit der automatischen Steuererhöhung durch die sogenannte „kalte Progression“ – Steuerzahler rutschen durch Lohnerhöhungen in höhere Steuertarife – holt sich die Finanz und damit die Bundesregierung bis 2020 satte 1,661 Milliarden an Körberlgeld durch mehr Steuereinnahmen.

Auf diese Summe kommt das Wirtschaftsinstitut „Agenda Austria“ nach eigenen Berechnungen, die der NÖN und BVZ vorliegen. Zumindest bis zum Jahr 2020 wird sich an dieser Entwicklung auch nichts ändern. Denn die Bundesregierung hat die Budgets für die Jahre 2018/19 ausgehandelt, diese werden in der zweiten April vom Nationalrat beschlossen. Darin ist von der immer wieder von Parteien versprochenen Abschaffung der kalten Progression, also des Hinreinrutschens in eine höhere Steuerbelastung, nichts zu sehen.

Erst ab 2020 planen ÖVP und FPÖ eine weitere Etappe der Steuerreform. Finanzminister Hartwig Löger hat zuletzt im ORF-Radio angekündigt, dass es ab 2022 zumindest für einen Teil der Steuerzahler zur Abschaffung der Höherbelastung durch die kalte Progression kommen werde.

Experte: „Eine versteckte Steuererhöhung“

Denes Kucsera, Ökonom bei der Agenda Austria, betont, dass die kalte Progression „auch als versteckte Steuererhöhung bezeichnet werden kann“. Durch die Lohnerhöhung steigt die prozentuelle Steuerbelastung, weil der Staat die um die Inflation erhöhten Bruttolöhne stärker besteuert. Sein Institut hat die Mehrbelastungen seit der letzten Steuerreform der rot-schwarzen Bundesregierung im Jahr 2016 auf Basis der vorhergesagten Inflation berechnet.

Schon im Vorjahr zahlten die Österreicher als Folge der kalten Progression „versteckt“ 189 Millionen Euro mehr an Steuern. Heuer wächst die Summe bereits auf 686 Millionen Euro an. Im kommenden Jahr wird die Milliarden-Marke geknackt. Die automatische Steuererhöhung bringt dem Finanzminister 1,163 Milliarden Euro zusätzlich an Steuereinnahmen. 2020 sind es dann laut den Berechnungen knapp 1,7 Milliarden, exakt 1,661 Milliarden Euro.

Schön für den Finanzminister, der unter anderem damit auch im Budget 2019 erstmals nach 65 Jahren einen Überschuss von 541 Millionen Euro schafft. Weniger schön für die steuerzahlenden Österreicher, die einen Teil ihrer Lohnerhöhungen gleich an den Staat abliefern.