Landtagswahl: ÖVP steigt am 8. Jänner in den Wahlkampf .

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat am Dienstagabend die Wahlkreiskandidaten der ÖVP für die NÖ Landtagswahl am 28. Jänner 2018 präsentiert. Sie kündigte zugleich einen "fairen" Intensivwahlkampf im Ausmaß von drei Wochen mit Start am 8. Jänner an und erteilte jeglichem Dirty Campaigning eine Absage.