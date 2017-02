Am 18. November 1946 war die erste Ausgabe der Katholischen Presseagentur, kurz kathpress, erschienen. Jetzt wurde in der Vorwoche im Raiffeisenforum in Wien der 70. Geburtstag dieser Medien-Institution der katholischen Kirche in Österreich gefeiert. Festredner war P. Lombardi, Kenner und Gestalter vatikanischer Medien. Er war auch als Sprachrohr von drei Päpsten tätig gewesen.

Chefredakteur und Geschäftsführer der kathpress ist seit 2010 Paul Wuthe, Herausgeber ist Kardinal Christoph Schönborn in seiner Funktion als Medienbischof. Die kathpress ist auch die Pressestelle der Bischofskonferenz. Bei der Festveranstaltung im Raiffeisenforum, zu der rund 250 Festgäste gekommen waren, erklärte Kardinal Schönborn im Hinblick auf die kathpress, dass verlässlichen, professionellen Kriterien entsprechende Information einerseits und klare weltanschauliche Orientierung andererseits zusammenpassen.

P. Lombardi skizzierte in seiner Rede die Arbeit mit und für die Päpste Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus. Ihm sei eine „Kultur der Transparenz“ in der Vatikankommunikation ein großes Anliegen gewesen. Speziell beim Missbrauchsskandal sei da einer „mitwissenden und mitschuldigen Kultur des Schweigens und der bewussten Vertuschung“ eine Absage erteilt worden.