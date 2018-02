Ab 25. Mai muss Österreich gemäß EU-Vorgaben eine Neuregelung der Datenschutzbestimmungen vornehmen. Jetzt mehrt sich aber die Kritik daran, dass Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) diese Gelegenheit nützen will, den Datenschutz einzuschränken und für Behörden zu lockern. Nach den Rechtsanwälten äußert daher jetzt auch der Verband des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Österreichs Universitäten die massive Sorge, dass damit „Datenmissbrauch Tür und Tor geöffnet“ werde.

Wie aus der Stellungnahme zu Kickls Gesetzesentwurf hervorgeht, die der NÖN vorliegt, basieren diese Bedenken vor allem darauf, dass die Pflichten zu Protokollierungen für Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden bei Abfragen eingeschränkt werden. Damit müssten sogar in jedem EDV-System automatische Protokollierungen von Zugriffen abgeschaltet werden müssen. „Aus unserer Sicht eine völlig unsachliche Vorgangsweise“, beanstandet das Universitätspersonal. Damit werde außerdem das Vertrauen in die Behörden und in das Sicherheitswesen geschädigt, heißt es in den Schreiben.

Statt wie vom Innenminister geplant, die Speicherung von Protokollierungen auf zwei statt bisher drei Jahren einzuschränken, sollten es sogar fünf Jahre sein. Dies gelte selbstverständlich und besonders dann, wenn Exekutivorgane auf Daten von Bürgern zugreifen, meint der Uni-Verband.

Nachteil für die Wissenschaft befürchtet

Widerstand gibt es darüber hinaus speziell gegen das Vorhaben des Innenministers, dass bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu wissenschaftlichen und historischen Forschungszwecken sowie zu statistischen Zwecken Auskunftsrecht und Widerspruchsrecht betroffener Bürger nicht gelten sollen. Gerade aus Sicht der Wissenschaftler erscheine eine solche Einschränkung des Datenschutzes nicht nur bedenklich, sondern „kontraproduktiv“. Weil ohne Widerspruchsrecht „Falschdaten“ in wissenschaftliche Arbeiten einfließen könnten. Das untergrabe das Vertrauen in jede wissenschaftliche Studie, argumentiert das Universitätspersonal.