Die SPÖ versucht mit allen Mitteln, die im Oktober des Vorjahres zwischen dem Land Niederösterreich der Stadt Klosterneuburg und dem damaligen Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) paktierte Umsiedlung des Umweltbundesamtes von Wien nach Klosterneuburg zu verhindern. Im parlamentarischen Umweltausschuss wurde ein Antrag eingebracht, damit die amtierende Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) die Verlagerung stoppt, weil sie rechtswidrig sei.

Die SPÖ beruft sich dabei wie zuvor bereits die rot-grün regierte Bundeshauptstadt Wien darauf, dass im geltenden Umweltkontrollgesetz Wien als Standort für das Umweltbundesamt festgeschrieben ist. Köstinger wie zuvor auch ihr ÖVP-Parteikollege Rupprechter haben hingegen erklärt, notfalls könnte es im Nachhinein zu einer Änderung des entsprechenden Gesetzes bei einer Übersiedlung kommen.

Der neue Standort in Niederösterreich wurde vorgesehen, weil die derzeit vier Standorte in Wien der Behörde sanierungsbedürftig sind. Wien hat selbst alternative Standorte für das Umweltbundesamt, in dem rund 500 Mitarbeiter beschäftigt sind, angeboten.

„Versachlichung“ der Debatte über den Standort

Niederösterreich bietet 46 Millionen Euro für die Übersiedlung an und sieht in dem Plan auch eine Stärkung des ländlichen Raumes durch die Übersiedlung einer Bundesbehörde. Im Umweltausschuss des Parlaments gab sich die SPÖ nicht mit Köstingers Ankündigung zufrieden, nachträglich einen neuen Standort im Gesetz zu verankern. Im SPÖ-Entschließungsantrag wird die Umweltministerin aufgefordert, diese „gesetzwidrige“ Übersiedlung zu stoppen.

Die SPÖ sieht in der im Oktober 2017 in St. Pölten präsentierten Vereinbarung zwischen Bund, Land und Stadt zum Wechsel nach Klosterneuburg eine Wahlkampfaktivität der ÖVP und von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner(ÖVP). Nach der Landtagswahl vom 28. Jänner wäre jetzt der Zeitpunkt für eine „Versachlichung“ der Debatte um den Standort des Umweltbundesamtes, argumentiert die SPÖ, die auf Bundesebene die größte Oppositionspartei ist.