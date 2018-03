Paukenschlag im Sozialwesen: Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat in einem am Montag bekannt gewordenen Urteil strengere Regelungen der Mindestsicherung in Niederösterreich als unsachlich und verfassungswidrig aufgehoben. Das geht aus dem der NÖN vorliegenden Erkenntnis hervor. Die Regelung wurde von den Verfassungsrichtern ohne Reparaturfrist ab sofort gekippt. Die Einschränkungen dürfen damit ab jetzt bei Anträgen nicht mehr zur Anwendung kommen.

Insgesamt waren rund 160 Anträge Anlass für die Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof. Begründungen für die Aufhebung der beiden Regelungen: die Deckelung von 1500 Euro pro Monat für Familien und Wohngemeinschaften berücksichtige den tatsächlichen Bedarf nicht. Auch eine von der Dauer des Aufenthalts in Österreich abhängige Wartefrist für die Mindestsicherung in voller Höhe sei verfassungswidrig, stellten die Höchstrichter fest. Die niederösterreichische Landesregierung hatte die Wartefrist mit der erforderlichen Integration sowie einem Anreiz, Arbeit aufzunehmen, begründet.

Landesverwaltungsgericht als Auslöser

Die Aufhebung der niederösterreichischen Regelung der Mindestsicherung war im Vorjahr vom Landesverwaltungsgerichtshof beim Verfassungsgerichtshof beantragt worden. Dabei standen zwei Paragrafen im Mittelpunkt der Kritik. Der eine Punkt sieht vor, dass der maximale Auszahlungsbetrag für Familien und Wohngemeinschaften mit 1500 Euro pro Monat begrenzt, also gedeckelt, wird.

Der zweite Punkt betrifft die folgende Regelung: wer in den letzten sechs Jahren weniger als fünf Jahre in Österreich war, erhält nur eine niedrigere Mindestsicherung von 522,50 Euro im Monat statt des vollen Betrages von rund 838 Euro im Monat. Beide Regelung sind seit Anfang 2017 in Kraft.

Im Vorjahr ist schon eine andere Beschwerde über eine Bestimmung der Mindestsicherung in Niederösterreich beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) gelandet. Damals wurde die Anfechtung jedoch abgewiesen. Es ging dabei um die Regelung, dass es für subsidiär Schutzberechtigte – das sind Flüchtlinge, die zwar kein Asyl in Österreich erhalten, aber auch nicht in ihre Heimat zurückkönnen – kein Anspruch auf eine Mindestsicherung besteht, sondern lediglich auf Kernleistungen der Grundversorgung für Flüchtlinge.