Jeder zehnte Niederösterreicher schwingt sich zumindest hin und wieder auf das Mountainbike. Sehr zur Freude der Touristiker, gelten Radfahrer doch als besonders zahlungsfreudig. Sehr zum Ärger von Grundbesitzern, denen juristisches Ungemach droht. Denn sie haften, wenn es einen Hobby-Biker auf einem ihrer Wege „zerlegt“.

Kein Wunder, dass sich in den vergangenen Jahren die Fronten verhärteten. Das Land reagiert darauf mit der Schaffung einer Koordinationsstelle. Die soll Interessen von Mountainbikern, Streckenbetreibern, Jägern und Grundbesitzern unter einen Hut bringen. Letzte Details werden derzeit in einer Arbeitsgruppe erarbeitet. Ziel ist es, das Angebot in Niederösterreich zu optimieren.

Aktuell gibt es zwar 241 Mountainbike-Strecken mit 5.000 Kilometern Gesamtlänge – allerdings mit höchst unterschiedlicher Qualität. „Es geht nicht um mehr oder längere Strecken, sondern um qualitativ hochwertige und attraktive Angebote“, erklärt Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav. In der NÖ-Tourismusstrategie ist das Mountainbiken ein Hoffnungssegment.

Radlobby sieht noch Aufholbedarf in NÖ

Die Radlobby begrüßt die Schaffung der Koordinationsstelle. „Das ist eindeutig ein Fortschritt“, freut sich Landesvorsitzender Karl Zauner. Auf Bundesländer wie Oberösterreich, Salzburg oder Tirol fehle allerdings noch einiges: „Die Frage der finanziellen Haftung ist dort bereits geklärt.“ In Salzburg beispielsweise schloss die SalzburgerLand-Tourismus-Gesellschaft für alle Trails eine Wege- und Betriebshaftpflichtversicherung ab. Grundbesitzer haften damit nicht mehr für Wege und Forststraßen, die für das Mountainbiken freigegeben sind. Ähnliches wünscht sich Zauner auch für Niederösterreich.

Hier sind derzeit Einzelvereinbarungen notwendig, damit Wege genutzt werden dürfen. Wie es gehen kann, zeigt der Biosphärenpark Wienerwald. Grundeigentümer, Behörden, Tourismusverband und der Verein Wienerwald-Trails haben hier eine gemeinsame Lösung erarbeitet. Ergebnis sind die Wienerwald-Trails mit dem Trailpark Weidlingbach auf Flächen des Stiftes Klosterneuburg und der Bundesforste.

Das Modell der vertraglichen Vereinbarungen habe sich bewährt, betont Bundesforste-Sprecherin Pia Buchner – auch das gemeinsam ausgearbeitete „Biker-Fairplay“. Das legt fest, unter welchen Bedingungen die etwa 260 Kilometer Mountainbike-Strecken auf Bundesforste-Grund in Niederösterreich genutzt werden dürfen. So dürfen Biker nur auf markierten Routen von März bis Oktober im Wald unterwegs sein.

Illegale Mountainbiken in den Griff bekommen

Positive Erfahrungen mit der Schaffung von Mountainbikerouten hat auch das Stift Lilienfeld. 2014 sorgte hier ein Prozess gegen einen Mountainbiker wegen unerlaubter Nutzung einer Forststraße auf dem Muckenkogel für Aufsehen. Heute ist Joachim Brosza von der Forstdirektion des Stiftes froh, dass es die Strecke gibt: „Treffen wir Mountainbiker, die nicht auf ausgeschilderten Wegen unterwegs sind, können wir auf die offizielle Strecke verweisen.“

Diesen positiven Effekt sieht man auch im Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der für Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutz zuständig ist: „Die Grundeigentümer profitieren von offiziellen Strecken, die mit Nutzungsverträgen geregelt sind. Damit ist das illegale Mountainbiken in den Griff zu bekommen.“ Diese individuellen Lösungen seien besser als eine generelle gesetzliche Änderung. Pernkopf sieht aber auch die Freizeitsportler in der Pflicht. Denn manchmal fehle ihnen das Verständnis für die Arbeit von Bauern und Forstwirten. Und die Natur, wie man im Nationalpark Donau-Auen weiß. „Vor allem in der Nähe von Wien wird oft auch in der Nacht und auf allen – also auch den dafür nicht vorgesehenen – Wegen geradelt“, berichtet Nationalpark-Sprecherin Erika Dorn.