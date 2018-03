Keine Aufnahmetests für Volksschüler in den Allgemein Bildenden Höheren Schulen (AHS): Niederösterreichs SPÖ-Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl 2017, die frühere Bildungsministerin Sonja Hammerschmid, kann sich mit den entsprechenden Vorhaben des amtierenden, von der ÖVP nominierten Bildungsministers Heinz Faßmann, gar nicht anfreunden. „Ein Test kann niemals die Talente und Potenziale eines Kindes richtig abbilden“, warnt die SPÖ-Parlamentarierin.

Für Minister Faßmann liegt freilich ein „konstruiertes Missverständnis“ bei seiner Vorgängerin vor. Denn seine Pläne für zielten nicht auf einen Einzeltest an den Volksschulen ab, sondern auf eine Art Aufnahmeverfahren, wie er in der „Presse am Sonntag“ erläutert hatte.

In diesen Aufnahmeprozess sollen vor allem auch die ohnehin vorgenommenen Test der Bildungsstandards an den Schulen einfließen. Hintergrund der Debatte ist, wie zuvor bereits Niederösterreichs Bildungsdirektor Johann Heuras erläuterte hatte, dass etwa in Niederösterreich zu viele Volksschüler in die Gymnasien übertreten, die dann überfordert sind.

Bildungskompass für jedes Kind als Alternative

Hammerschmid argumentiert hingegen, mit Aufnahmetests entstehe ein enormer Leistungsdruck auf die Schüler in den dritten Volksschulklassen. Dies sei „absolut nicht kindgerecht“, beklagte die SPÖ-Bildungssprecherin in einer Aussendung. Das werfe die Schulpolitik „um Jahrzehnte zurück“. Die Aufnahmetests in Gymnasien sind in der Regierungsära Kreisky in den 1970er Jahren abgeschafft worden.

Als Alternative hält Hammerschmid die Beobachtung von Schülern über einen längeren Zeitraum für sinnvoll. Dafür solle es einen Bildungskompass beginnend ab dem Kindergarten geben, dabei solle die Bildungslaufbahn jedes Kindes dokumentiert werden.

Minister Faßmann verteidigt jedoch sein Vorhaben für eine AHS-Aufnahmeverfahren. Damit soll auch der Druck auf Volksschullehrer genommen werden. Denn häufig drängen Eltern in der vierten Volksschulklasse auf gute Noten für ihre Kinder, damit sie nicht in die Neuen Mittelschulen (NMS), sondern an eine AHS gehen können.