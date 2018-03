Familien, die Steuern zahlen, sollen nach dem Plan der türkis-blauen Bundesregierung bis zu 1500 Euro Steuerbonus pro Kind und Jahr erhalten. Der Gesetzesentwurf dazu ist (noen.at berichtete) seit wenigen Tagen in Begutachtung.

Die SPÖ ist empört, weil Bezieher niedriger Einkommen durch die Finger schauen. Niederösterreichs SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl lässt jetzt mit einem Alternativvorschlag aufhorchen: Besserverdiener über der Höchstbeitragsgrundlage sollten keinen Familienbonus erhalten, wer unter 1750 Euro brutto verdient hingegen schon.

Nach dem Regierungsplan würde ein Eltern, die 1750 Euro brutto verdienen mit einem Kind pro Jahr die maximale Entlastung von 1500 Euro erhalten. Für Schnabl und die SPÖ ist aber unverständlich, dass es für immerhin mehr als zwei Millionen Menschen, die wegen ihres geringen Einkommens derzeit gar keine Steuer zahlen, keinen Bonus in Form einer Negativsteuer, also einer Gutschrift, gibt. Das zeige, wie weit Schwarz-Blau von der Realität der Familien in Österreich entfernt sei, beklagte Schnabl in einer Aussendung.

Kein Bonus über 5130 Euro Monatslohn

„Dass die Mittelverdiener entlastet werden, da klatsche ich Beifall, keine Frage“, betonte Niederösterreichs SPÖ-Landeschef. Er halte es aber für eine „Dreistigkeit“ der Regierung, dass zwar Großverdiener und Millionäre auch vom Familiensteuerbonus profitieren, Kleinverdiener hingegen nicht, kritisierte Schnabl.

Solange es keine Mehrheit für eine Millionärssteuer gebe, solle daher der Bonus für Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage – diese liegt heuer bei 5130 Euro brutto im Monat, wegfallen. Im Gegenzug müssten aber Familien, die weniger als 1750 Euro monatlich verdienen, einen Bonus in Form einer Negativsteuer erhalten, schlug er vor. Dies wäre ein Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit.

Insgesamt werden nach Angaben der Bundesregierung rund 950.000 Familien mit rund 1,6 Millionen Kinder vom Familienbonus profitieren. Dieser soll ab 1. Jänner kommenden Jahres gelten. Der Bonus beträgt bis zu 1500 Euro, für volljährige Kinder ab 18 Jahren sind es 500 Euro. Alleinerzieherinnen mit niedrigem Einkommen erhalten monatlich 250 Euro.