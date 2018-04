Sollen Patientendaten für Forschungszwecke genützt werden? Darum spitzt sich jetzt in Österreich die Diskussion zu.

Anlass ist ein Gesetzesentwurf der Regierung zum Forschungsorganisationsgesetz, der die Weitergabe von Daten für Forschungszwecke vorsieht ( NÖN.at berichtete ). Auf Kritik an diesem Plan reagieren jetzt Österreichs Medizin-Universität mit einem Aufruf, diese Nutzung zu ermöglichen. Auch in dieser Debatte spielt Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) an vorderster Front mit.

Die medizinischen Universitäten in Wien, Graz und Innsbruck sowie die medizinische Fakultät in Linz schalteten sich am Mittwochnachmittag in einer gemeinsamen Aussendung in die voll aufgeflammte Auseinandersetzung um die Weitergabe von (Patienten)Daten für Forschungszwecke ein. „Die Zukunft der Forschung und der Medizin basiert auf Daten, daher ist die Datenverfügbarkeit auch künftig äußerst wichtig“, betonen die Medizin-Unis und beziehen in dem Streit damit klar Position.

„Österreichs Gesundheitssystem profitiert davon“

Mit der Datenverfügbarkeit nach dem neuen Gesetz werde gewährleistet, dass Patientendaten dem Datenschutz unterliegen, aber für die Forschung genützt werden können, argumentieren die Medizin-Unis. Die Daten sollen in anonymisierter Form weitergegeben werden.

Allerdings würden Patienten selbst dazu beitragen wollen, so lautet eines der Argumente der medizinischen Forscher, damit Ergebnisse folgenden Generationen zugutekommen. Davon profitiere letztlich auch das österreichische Gesundheitssystem nachhaltig.

Wie gerade beim Konflikt um die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) ist auch in dieser Frage Gesundheitsministerin Hartinger-Klein in einer Schlüsselrolle. Sie ist jedoch gegen die Weitergabe von Patientendaten mit Hilfe der elektronischen Gesundheitsakte, kurz Elga.

Allerdings ist das entsprechende Forschungsorganisationsgesetz bereits vom Ministerrat, wo Hartinger-Klein ein Stimmrecht hat und die Vorlage mit einem Veto blockieren hätte können, dem Parlament übermittelt worden. Erst jetzt ist nun die Debatte über Patientendaten für Forschungszwecke voll ausgebrochen.