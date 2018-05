Die Pensionierungswelle im öffentlichen Dienst wird auch für das Bundesheer und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) zunehmend zum Problem. Denn allein im heurigen Jahr können 625 Militärpersonen vorzeitig durch eigene Erklärung in den Ruhestand gehen.





Diese neue, exakte Zahl über mögliche Frühpensionierungen geht aus einer Auskunft des Heeresministers an das Parlament hervor und liegt der NÖN vor. Außerdem nennt Kunasek in der Mitteilung sein Hauptproblem beim Personal: „Derzeit besteht besonderer Bedarf bei Unteroffizieren und Ärzten.“

Das Bundesheer sucht wie auch die Exekutive dringend Nachwuchs und baut dabei ebenfalls wie die Exekutive auf eine Kampagne zur Rekrutierung. Ein Hauptgrund ist, dass wie im gesamten öffentlichen Dienst jetzt und in den kommenden Jahren viele Heeresbedienstete in das (Früh)Pensionsalter kommen.





Neben den 625 Bundesheer-Angehörigen, die heuer in Frühpension gehen, verabschieden sich laut Kunasek 16 Heeresbeamte regulär in den Ruhestand, dazu kommen noch zwei Vertragsbedienstete im Militär. Das alles geht aus der detaillierten auf eine parlamentarische Anfrage des niederösterreichischen Neos-Nationalratsabgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff hervor.

Jährlich können rund 1000 Heeresmitarbeiter vorzeitig in den Ruhestand gehen

Im kommenden Jahr können noch mehr Heeresbeamte und Vertragsbedienstete den Ruhestand vorzeitig antreten. Allein 977 Bedienstete des österreichischen Militärs haben die Möglichkeit, durch ihre Erklärung den Gang in den vorzeitigen Ruhestand zu nehmen, wie der Verteidigungsminister erläutert.





Bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode wird der Andrang auf die Frühpension beim Heer noch stärker. 2020 haben 1180 Militärpersonen die Möglichkeit zum vorzeitigen Ruhestand. 2021 sind es dann 1111, im Jahr 2022 sind es schließlich 1128, die durch ihre Erklärung in Frühpension gehen können.

Das bereitet, wie angeführt, vor allem wegen des Mangels an Unteroffizieren und Ärzten beim Heer Sorgen. Ein verstärkter Bedarf zeichne sich, wie Verteidigungsminister Kunasek mitteilte, bei Offizieren, im Bereich des Luftfahrtpersonals, aber auch bei zivilen Mitarbeitern des Heeres ab.

Attraktiverer Dienst soll Frühpensionierungen beim Militär bremsen

Wie will der freiheitliche Ressortchef das bewältigen und gegensteuern? Die Bemühungen, Junge mittels Rekrutierungskampagne für eine Berufskarriere beim Heer zu motivieren, wird fortgesetzt. Vorzeitige Abgänge in die Frühpension sollen durch eine „Attraktivierung des militärischen Dienstes“ reduziert werden, kündigte Kunasek an.





Außerdem soll es heeresintern Umschichtungen beim Personal geben – und zwar hin zu Einsätzen und zur Ausbildung der Grundwehrdiener. Weiters soll es „kontrolliert“ weniger Besetzungen bei höheren Kommanden und Servicedienststellen geben. Schließlich soll militärisches Personal „vorrangig nachbesetzt“ werden.

Darüber hinaus dürfte für Einsatzaufgaben auch eine weitere Möglichkeit genützt werden. Für diese Zwecke soll nach dem Plan des Verteidigungsministers verstärkt auf Milizpersonal zurückgegriffen werden, erläuterte Kunasek in seiner Antwort an den niederösterreichischen Neos-Abgeordneten.