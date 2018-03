Das Arbeitsmarktservice (AMS) steht wegen der Vermittlung von Flüchtlingen seit dem Wochenende unter Beschuss der Regierungsspitze von Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz abwärts. Niederösterreichs AMS-Landesgeschäftsführer Karl Fakler tritt dem im Gespräch mit der NÖN entgegen: „Die Kritik verstehe ich noch nicht ganz.“ Denn das AMS überprüfe das angebotene Kursprogramm ohnehin ständig, ob es auch den entsprechenden Erfolg bringe.

Diese Bewertung der Kurse werde in jedem Bundesland vom AMS „Jahr für Jahr“ ohnehin gemacht. „Es ist nicht so, dass wir dazu den Bundeskanzler gebraucht hätten“, sagt Fakler unmissverständlich. Kurz und zuletzt auch Finanzminister Hartwig Löger haben dringend Änderungen im AMS gefordert, nachdem eine intern vom AMS in Auftrag gegebene Untersuchung Probleme bei der Integration, speziell etwa bei Tschetschenen, aufgezeigt hatte. Eine Arbeitsgruppe der Regierung wurde eingesetzt.

In Niederösterreich nur 2800 betroffene Flüchtlinge

Fakler rückt vor allem auch die Dimensionen der Problematik für Niederösterreich zurecht. Nach den jüngsten Daten von Ende Februar 2018 waren beim AMS Niederösterreich 1296 Personen mit Asylstatus in Schulungen, 1590 waren arbeitslos gemeldet. Das macht in Summe rund 2800 betroffene Flüchtlinge. Wobei Fakler auch ausdrücklich klarstellt, Probleme, wenn etwa AMS-Mitarbeiter bedroht würden, „nehme ich schon ernst“.

Andere Situation in Wien

In Wien sei die Situation anders. Dort seien rund 8800 Flüchtlinge arbeitslos gemeldet, immerhin weitere 10.500 seien aus dieser Personengruppe in Schulungen. Österreichweit halten sich die Zahlen ungefähr die Waage. 16.503 Personen mit Asylstatus (diese sind grundsätzlich auch arbeitsberechtigt) stehen 16.141 Flüchtlingen in Schulungen gegenüber. Das macht insgesamt 32.644 Personen.

Niederösterreichs AMS-Geschäftsführer möchte damit auch die im Verhältnis – geringe - Dimension im Rahmen der gesamten Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt verdeutlichen. Da seien österreichweit 364.650 Menschen arbeitslos gemeldet, 79.776 seien in Schulen, macht in Summe 444.426 Menschen ohne Beschäftigung.

Wobei Fakler keine Sorge hat, der Bundesregierung die Leistungsbilanz für das Kursprogramm für Flüchtlinge darzustellen. Man werde die Zahlen vorlegen. Es könne beispielsweise auch Fälle geben, wo zwar die Teilnehmer eines Kurses sehr zufrieden seien, aber die Erfolgsquote bei der Vermittlung sei dann dennoch niedrig. Gerade darauf habe man beim AMS aber schon bisher beim Kursangebot reagiert. Dennoch hält er es für gut zu sagen: „Schaut’s, dass ihr das Geld gut ausgebt.“