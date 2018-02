Nach der Abschaffung des Pflegeregresses in Pflegeheimen für Betroffene und Angehörige seit Beginn dieses Jahres drohen den Bundesländern wie Niederösterreich in Summe Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe. Die Länder fordern deshalb eine höhere Abgeltung als die bisher vom Bund zugesagten 100 Millionen. Vorerst hängen Niederösterreich und die anderen acht Bundesländer aber bis auf Weiteres in der Luft.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) sagte am Montag bei einem Besuch in Klagenfurt laut ORF Kärnten und dem Büro von Kärntens Landeshauptmannstellvertreter Beate Prettner (SPÖ) eine „gemeinsame Lösung“ zu. Wie diese allerdings aussehen wird, blieb weiterhin offen. Es gebe regierungsintern vor allem mit dem Finanzministerium noch Gespräche. Es brauche aber „niemand Angst haben“.

Niederösterreich ist massiv betroffen. Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) hat die zusätzlichen Kosten für das Land mit 50 Millionen Euro beziffert. Die vom Bund bisher als Kompensation angebotenen 100 Millionen Euro für alle Bundesländer seien „mit Sicherheit zu wenig“, stellte Schwarz zuletzt im Jänner klar.

Mehr Nachfrage nach Heimplätzen

Dazu kommt, dass nach der Abschaffung des Pflegeregress mit 1. Jänner dieses Jahres nicht nur in Niederösterreich eine verstärkte Nachfrage nach Heimplätzen verzeichnet wird. Im Falle eines Ausbaus der Heime kommen auf die Länder weitere Kosten zu. Rund 11.000 Menschen sind derzeit in Niederösterreich in Pflege- und Betreuungszentren untergebracht.

Für Betroffene gibt es noch andere Probleme. So lasse der Gesetzestext laut Kärntens Landes-Vizechefin Prettner Interpretationsspielraum, ob die Abschaffung ab 1. Jänner 2018 oder auch schon rückwirkend für bisherige Heimbewohner gilt. Die Bundesländer verlangen daher nicht nur mehr Geld vom Bund, sondern fordern auch Rechtssicherheit. Für Fragezeichen sorgt beispielsweise, wenn für den Regress Ratenzahlungen vereinbart worden sind.