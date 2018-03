Bereits vor einigen Tagen fand ein Arbeitsgespräch zwischen Faßmann und Schwarz statt. Es ging dabei unter anderem um die große Verantwortung der Bundesländer in der Bildungspolitik. Laut Landesrätin Schwarz habe Faßmann Verständnis für geografische Eigenheiten der Länder und regionale Strukturen.

Um die Pläne der Bundesregierung in Niederösterreich vorzustellen, wurde Faßmann am Dienstag, den 6. März 2018 um 18.00 Uhr von der Landwirtschaftlichen Koordinationsstelle (LAKO) in den Panoramasaal der HYPO Niederösterreich in St. Pölten eingeladen. Gemeinsam mit Schwarz wird er dort bildungspolitische Schritte und Maßnahmen vorstellen.

Im Rahmen der Vortragsreihe waren bereits der Philosoph Konrad Paul Liessman, Sozialwissenschaftler Clemens Sedmak und Psychologe Georg Fraberger zu Gast, um die Zukunft der Bildung zu diskutieren.