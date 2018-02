Beim Thema Pflegeregress erhöht das Land NÖ den Druck auf die Bundesregierung. Mit insgesamt etwa 50 Millionen Euro beziffert Sozial- und Gesundheitslandesrätin Barbara Schwarz die jährlichen Mehrkosten durch die Abschaffung des Pflegeregresses für Land und Gemeinden.

Noch nicht eingerechnet sind die Mehrkosten, die durch zusätzliche Investitionen fällig werden. Die werden notwendig sein, da der Andrang auf Pflegeplätze seit Anfang des Jahres deutlich stieg. 890 Anträge gab es seit 1. Jänner in Niederösterreich, im Vorjahr waren es im selben Zeitraum nur 580. Die Zahl der Pflegebedürftigen auf der Warteliste stieg im gleichen Zeitraum von 197 auf 230.

Schwarz: „Wir sind gegen Schnellschüsse“

Für das Land NÖ heißt das, dass die insgesamt für die nächsten fünf Jahre veranschlagten 170 Millionen Euro für den Ausbau des bestehenden Pflegeheimnetzes aufgestockt werden müssen. Wieviele Millionen Euro hier zusätzlich investiert werden müssen, will Schwarz bis Ende Juni berechnen: „Wir sind gegen Schnellschüsse und müssen zuerst erheben, wie sich der Pflegeplatzbedarf tatsächlich entwickelt.“

Klar sei jedenfalls, so Schwarz, dass der Bund mit den insgesamt zugesagten 100 Millionen Euro für alle Länder und Gemeinden nicht auskommen werde. Sie lädt deshalb den Bund zu konkreten Verhandlungen ein. Eine Möglichkeit wäre nach Meinung von Schwarz, das Thema auf die Agenda der Sozialreferentenkonferenz zu setzen. Entscheidend sei, dass hier eine tragfähige Lösung gefunden werde und durch eine Bundesentscheidung entstehende Kosten, nicht bei den Ländern und Gemeinden hängen bleiben.

Im Rahmen der Sozialumlage, mit der die Gemeinden 50 Prozent der Kosten tragen, schlägt sich der Wegfall des Pflegeregresses nämlich auch in den Gemeinden zu Buche. „Wir lassen unsere Gemeinden nicht im Stich“, streicht VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner hervor. In den vergangenen Tagen und Wochen verabschiedeten 356 NÖ-Gemeinden entsprechende Resolutionen, in denen sie vom Bund die Übernahme der Kosten für die Abschaffung des Pflegeregresses einfordern.