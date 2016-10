Damit kann in den Regionen ungeachtet der Staatsgrenze jeweils jenes Rettungsteam ausrücken, das am schnellsten den Einsatzort erreicht.

Für Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) ist die am Mittwoch in Ceske Budejovice (Budweis) geschlossene Vereinbarung "eine Fortsetzung der Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich" mit Südböhmen. Er verwies in diesem Zusammenhang etwa auf das Projekt "healthacross" in den Städten Gmünd und Ceske Velenice. Der Vertrag zeige, dass die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle stehe, sagte Kreishauptmann Jiri Zimola bei der Unterzeichnung.