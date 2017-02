Das Arbeitsprogramm mit der ÖVP wurde auf Bundesebene besiegelt. Dennoch kam die SPÖ in der Vorwoche nicht zur Ruhe. Zuerst die bittere Niederlage in Graz, dann die Debatte um eine neue Koalitionsstrategie. Niederösterreichs SPÖ-Landesparteivorsitzender Matthias Stadler, Bürgermeister von St. Pölten, lässt sich davon nicht beeindrucken. Er will seine Landespartei mit einem neuen Spitzenkandidaten für die Landestagswahl 2018 und mit einem neuen SPÖ-Haus auf die Siegerstraße führen. Stadler zuversichtlich: „Was die Vorbereitung betrifft, haben wir als Landesorganisation ein ruhiges Gewissen.“

Dabei musste er zuletzt intern einige Turbulenzen bewältigen. Vor allem die neue Struktur, mit der sich die SPÖ von den Bezirksgrenzen gelöst und neue Verbünde geschaffen hat. Aus Lilienfeld und aus Gmünd kamen da einige kritische Töne. Was Stadler nicht ganz nachvollziehen kann. Immerhin sei er mit allen Betroffenen zusammengesessen, habe mit ihnen gemeinsame Beschlüsse gefasst.

"Wir haben die finanzielle Gebarung auf gerade Füße gestellt"

Beim Spitzenkandidaten für die Landtagswahl lässt er sich noch nicht in die Karten schauen. Nur eines ist für ihn klar: Er selbst wird diese Rolle nicht einnehmen.

Bis zur Bekanntgabe der Person soll die neue Struktur der Landespartei stehen. Was bereits geschafft wurde: Die Finanzen wurden in Ordnung gebracht. Stadler: „Wir haben die finanzielle Gebarung auf gerade Füße gestellt.“ Man werde den Wahlkampf im kommenden Jahr ohne jegliche Darlehen bestreiten können.

Ob man zu diesem Zeitpunkt bereits in einem neuen SPÖ-Haus residiert, ist noch nicht ganz sicher. Klar ist, dass Stadler die jetzige Landesparteizentrale beim Landhausviertel aufgeben wird, um ein SPÖ-Haus am Europaplatz in St. Pölten zu schaffen. Einen Beschluss darüber wird es aber erst geben, wenn feststeht, wer das derzeitige SPÖ-Haus kauft. Stadler: „Wir haben mehrere Interessenten.“

Dass seine Landespartei zuletzt bei Umfragen hinter der FPÖ am dritten Platz im Land rangiert ist, stört den Landesparteivorsitzenden derzeit noch wenig: „Wir führen derzeit keinen Wahlkampf, deswegen sind Umfragen zweitrangig. Man darf das nicht überbewerten. Man weiß nie, was am Ende des Wahlkampfes tatsächlich herauskommt.“

„Wollen Positionierung im Spitzenbereich“

Außerdem ist es für ihn keine Option, mit der FPÖ um den zweiten Platz zu rittern. Stadler: „Wir wollen bei der Landtagswahl möglichst viel gewinnen und uns im Spitzenbereich positionieren. Wir stellen uns der Herausforderung, dass der Landeshauptmann nicht mehr antritt. Da werden die Karten neu gemischt.“ Dafür werde sich die Landes-SPÖ rechtzeitig vor der Landtagswahl entsprechend aufstellen.