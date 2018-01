Stephan Pernkopf mit Familie zur Wahl.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ging am Sonntag nach dem Besuch der Familienmesse in der Pfarrkirche Wieselburg gemeinsam mit Gattin Marianne und Sohn Mattheus zur Wahl und gab seine Stimme in seinem Heimatwahllokal im Kindergarten Weinzierl ab.

Fast gleichzeitig kam auch Stefan Steiner, Ex-ÖVP-Generalsekretär und jetztiger strategischer Berater von Sebastian Kurz, ins Wahllokal. Natürlich durfte danach ein gemeinsamer Kurzbesuch im Josephiner-Stammwirtshaus dem Gasthaus Schopf in Weinzierl nicht fehlen.

Pernkopf und Steiner zeigten sich zuversichtlich über den Wahlausgang: „Es war ein kurzer, intensiver aber sehr guter Wahlkampf und wir haben mit Hanni Mikl-Leitner sicherlich die beste Spitzenkandiatin“, lobte Pernkopf seine „Chefin“.

